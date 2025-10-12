Ministério da Pesca e Aquicultura lança Boletim e Painel da Estatística Pesqueira e Aquícola

Santa Catarina é o maior produtor de pescado do Brasil, o que coloca a Região Sul como principal polo pesqueiro do país

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) anunciou a Retomada da Estatística Pesqueira no Brasil, com o lançamento, na quinta-feira (9), do Boletim da Estatística Pesqueira e Aquícola 2023-2024, e do painel digital que apresenta os dados do Boletim de maneira sistematizada.

A retomada dos dados é um marco histórico para o fortalecimento da gestão e do desenvolvimento sustentável da pesca e aquicultura no país.

Santa Catarina é, de longe, o maior produtor de pescado do Brasil, concentrando quase 45% da pesca nacional, conforme dados de 2024. Isso coloca a Região Sul como principal polo pesqueiro do país. Leia os documentos.

O Boletim e o Painel apresentam dados inéditos sobre a produção pesqueira e aquícola brasileira.

O Boletim consolida os principais dados do setor em formato acessível e de fácil consulta. Sendo publicado periodicamente, o documento servirá como referência oficial para órgãos governamentais, pesquisadores, produtores, pescadores e sociedade civil, permitindo acompanhar a evolução da produção, avaliar tendências e orientar ações de gestão. Além de fortalecer a transparência, o boletim garante a atualização contínua da base estatística nacional, assegurando informações consistentes para o planejamento do setor pesqueiro e aquícola.

Para a secretária nacional de Registro Monitoramento e Pesquisa do MPA, Carolina Rodrigues, “Este é só o começo da nossa caminhada para a reconstrução da estatística pesqueira do Brasil. Temos muito a avançar, mas cada passo dado nos aproxima de um sistema confiável, que valoriza o trabalho de quem vive da pesca e mostra o verdadeiro potencial do nosso país”.

Já o Painel Unificado, reúne dados da estatística pesqueira e aquícola dos anos de 2023-2024, da Reconstrução Histórica da Pesca Marinha de 1950 a 2022, do Comércio Exterior do Pescado e da Avaliação do Estado dos Estoques dos Principais Recursos Pesqueiros Comerciais.

Ele apresenta dados como as cerca de 893 mil toneladas de pescado capturadas em ambientes continentais entre 2023-2024, as mais de 889 mil toneladas capturadas em ambientes marinhos, as 3.118,11 mil toneladas de pescado vindas da aquicultura, as principais espécies e muito mais informações.

A estatística pesqueira e os dados produzidos são essenciais para o planejamento estratégico, formulação de políticas públicas, avaliação do crescimento da atividade e seu avanço.

Também foi apresentado, pela primeira vez, os princípios e diretrizes que orientarão o Plano Nacional do Monitoramento e Estatística Pesqueira.

Clique aqui e acesse o Boletim da Estatística Pesqueira e Aquícola 2023-2024.

Clique aqui e acesse o Painel Unificado da Estatística Pesqueira e Aquícola 2023-2024.