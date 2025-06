Pesca da tainha em emalhe anilhado é suspensa após atingir 90% da cota

Foto: MPA / Divulgação

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) encerrou a captura da espécie tainha (Mugil liza) para a modalidade emalhe anilhado nesta quarta-feira (25). Outras modalidades continuam liberadas, como o arrasto na praia, ou lanço, e a de cerco/trainera.

O encerramento na modalidade de amalhe anilhado, mais impactante, é uma medida preventiva para evitar o risco de exceder a cota estabelecida para o ano de 2025, visto que a cota coletiva da modalidade emalhe anilhado atingiu 90% de sua capacidade de captura. A medida segue o que foi determinado na Portaria Interministerial MPA/MMA nº 26 de fevereiro de 2025.

As embarcações dessa modalidade que estiverem atualmente em atividade no mar deverão realizar o último desembarque de tainha no prazo máximo de 24 horas após esta publicação, conforme §4º do Art. 22 da Portaria.

O encerramento foi determinado com base nos dados de produção consolidados por Mapas de Produção e Declarações de Entrada de Tainha em Empresas Pesqueiras, e será oficialmente registrado no Painel de Monitoramento da Temporada de Pesca da Tainha, conforme determina a legislação vigente.

Com isso, o MPA reforça seu compromisso com a sustentabilidade dos estoques pesqueiros e com o cumprimento das normas que regem a gestão da atividade pesqueira no Brasil.

Clique aqui e acesse a Portaria MPA nº 487/2025, que declara encerrada a temporada de pesca da tainha (Mugil liza) para a modalidade de emalhe anilhado no ano de 2025 e dá outras providências.

Os dados atualizados podem ser consultados no Painel de Monitoramento da Temporada, disponível no link a seguir:

https://www.gov.br/mpa/pt-br/assuntos/pesca/principais-recursos-pesqueiros/tainha/2025/painel-de-monitoramento-da-temporada

O que é emalhe anilhado

A rede de emalhe anilhado é um tipo de rede de pesca utilizada na captura de peixes, especialmente a tainha, que consiste em uma adaptação da rede de emalhe tradicional.

O termo “anilhado” refere-se ao processo de fechamento da rede durante a captura, utilizando um sistema de anilhas ou dispositivos similares para evitar a fuga dos peixes.

Essa característica transforma a rede de emalhe tradicional em um sistema de captura mais eficiente, reduzindo as perdas por escape, portanto com maior impacto.