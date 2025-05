Ministério do Turismo firma parceria com assentamentos da Reforma agrária

Assinatura do acordo aconteceu na Feira Nacional da Reforma Agrária | fotos: Roberto Castro/MTur

O Ministério do Turismo assinou um acordo de cooperação com a Casa Brasileira de Pesquisa para fomentar atividades turísticas nos assentamentos de todo o país, com a destinação de R$ 4,8 milhões.

A assinatura do documento aconteceu nesta quinta-feira (8), durante a V Feira Nacional da Reforma Agrária, em São Paulo (SP). A secretária executiva do MTur, Ana Carla Lopes, representou o ministro do Turismo, Celso Sabino, na formalização da parceria, que teve como testemunha o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

O projeto poderá beneficiar a Comunidade Agroflorestal José Lutzenberger, um assentamento em Antonina que promove eventos e visitas frequentes. Além das experiências da agricultura ecológica e da gastronomia caiçara, o local apresenta trilhas, rios, cachoeira e mirante.

Mapa turístico

Experiências para os visitantes, renda para os assentados

Ana Carla ressaltou o potencial turístico dos assentamentos e a visão do governo do presidente Lula de reconhecer e valorizar a capacidade do campo de oferecer experiências memoráveis a visitantes e de reforçar a geração de renda e oportunidades à população rural.

“É uma alegria estar aqui e anunciar esta importante parceria. O turismo tem o poder de transformar realidades e, nos assentamentos da reforma agrária, encontramos uma riqueza cultural e produtiva enorme, com potencial para atrair visitantes e gerar renda para essas famílias”, afirmou a secretária.

A importância da feira em São Paulo e da parceria com o Ministério do Turismo também foi destacada por João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST. “É uma feira muito importante para o Movimento. Além de termos a oportunidade de mostrar para São Paulo o que o MST produz, queremos que os demais municípios conheçam as belezas naturais e a produção que existe dentro dos assentamentos. Por isso, o projeto do Ministério é de muito valor para nós. Estamos muito felizes que este acordo tenha sido firmado aqui na feira”, celebrou Rodrigues.

Experiências do Brasil Original: Assentamentos

A iniciativa ganha vida por meio da expansão do projeto “Experiências do Brasil Original”, que agora inaugura a fase “Assentamentos”. O projeto oferecerá suporte técnico para a criação e a estruturação de produtos e serviços turísticos rurais nos acampamentos e assentamentos da reforma agrária.

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) será o responsável por implementar as ações, por meio de um Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado com o Ministério do Turismo.

Ana Carla Lopes enfatizou o sucesso da etapa anterior do projeto, que beneficiou comunidades indígenas e quilombolas, e expressou otimismo quanto aos resultados da nova fase. “Queremos que os turistas vivenciem as experiências autênticas que o campo oferece, impulsionando a economia local e valorizando a cultura e a produção dessas comunidades”, declarou.

O projeto-piloto vai desenvolver 30 experiências turísticas memoráveis e transformadoras em cada local participante, abrangendo a diversidade da agricultura familiar, do extrativismo, do artesanato, da gastronomia e do ecoturismo.

Na ocasião, a secretária executiva do Ministério do Turismo também apontou o sucesso da implementação do projeto em comunidades quilombolas e indígenas de Goiás, Pará e Roraima, promovida no último ano.

Outro ponto importante abordado pela secretária foi a nova Lei Geral do Turismo, que autoriza agricultores familiares que atuam no setor turístico a se inscreverem no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), facilitando o acesso a benefícios como linhas de financiamento especiais do Fungetur (Fundo Geral de Turismo) e cursos de qualificação.

Comida caiçara no assentamento José Lutzenberger | foto: Juliana Brbosa

Feira do MST

Organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a feira segue até o próximo domingo (11) no Parque da Água Branca, em São Paulo, com entrada gratuita e previsão de um público de 300 mil pessoas.

O evento vai muito além da comercialização de alimentos produzidos por famílias de assentamentos e acampamentos de várias regiões do Brasil, sendo considerado pelo MST uma verdadeira celebração do projeto popular de reforma agrária.

Bandeiras do Divino na Comunidade José Lutzenberger | foto: Juliana Barbosa

Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo Redação: Lívia Albernaz/MTur – Edição: Correio do Litoral