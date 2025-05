Ministro da Saúde recebe deputado Arilson e comitiva de prefeitos paranaenses

O ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, recebeu nesta quarta-feira (21) uma comitiva com 43 prefeitos paranaenses, além de lideranças políticas, somando mais de 200 pessoas, no Auditório Emílio Ribas, em Brasília. O encontro foi articulado pelo deputado Arilson Chiorato (PT), que fez a solicitação da agenda.

“O objetivo dessa reunião foi aproximar os prefeitos e lideranças políticas do Paraná com o Ministério da Saúde, para que pudessem apresentar pessoalmente demandas dos municípios”, afirma o parlamentar, que também organizou no período da manhã um encontro com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Durante o encontro com prefeitos de diferentes regiões do Paraná, o ministro apresentou programas do Governo Federal e também abriu espaço para que os prefeitos apresentassem os principais problemas do setor enfrentados em seus municípios. Adriano Massuda também antecipou que será lançado um novo programa para ampliar a atenção especializada, incluindo consultas, exames e cirurgias, nas próximas semanas.

Assim como no encontro com a Secretaria de Assuntos Institucionais, assessores do Ministério da Saúde anotaram as solicitações dos prefeitos, para análise. “A atenção prestada aos prefeitos paranaenses é um verdadeiro marco do Governo Lula, que tem atendido a todos com muita atenção. Mais do que isso: tem se esforçado para que as ações dos programas de saúde cheguem em todos os cantos do Brasil, alcançando as pessoas mais vulneráveis”, disse.

Na avaliação do parlamentar, os encontros foram extremamente positivos. “Essa relação direta é de suma importância, porque desburocratiza processos e permite ao governo conversar com quem está na base, conhecer as diferentes realidades, o que, com certeza, facilita tomadas de decisões mais assertivas”, acredita o deputado Arilson.