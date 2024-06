Moradores de Matinhos terão novo curso grátis para a construção civil

Os moradores de Matinhos poderão fazer no mês de junho uma capacitação gratuita na área de construção civil. O curso de Aplicação de Revestimento Cerâmico é oferecido pelo Instituto Água e Terra (IAT) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e vai ocorrer entre os dias 17 de junho e 19 de julho, com aulas às segundas, quartas, quintas e sextas à noite.

São 20 vagas e as inscrições já podem ser feitas de forma presencial no Centro Comunitário Profissionalizante Vereador Mário Braga, local onde acontecerão as aulas.

O curso é viabilizado por meio do Projeto Básico Ambiental das Obras de Recuperação da Orla de Matinhos, executado pelo IAT em conjunto com o Consórcio DTA/Acquaplan. A realização dos cursos gratuitos em Matinhos é uma condicionante do licenciamento da obra.

O cronograma prevê ainda, outras duas formações para este ano. O curso de Assentamento de Tijolo à Vista e Pedra Decorativa acontecerá entre 5 e 21 de agosto, enquanto a capacitação em Eletricidade Básica Residencial será entre 9 e 25 de setembro. Cada um dos cursos terá 20 vagas – as inscrições são abertas sempre um mês antes do início das aulas.

Outras capacitações já foram viabilizadas pelo IAT em 2024. Em março, os pescadores do município fizeram o curso de Motores Marítimos de Centro a Diesel, e em de abril foi ofertado o curso de Eletricidade Predial. Ainda em março, também por meio do projeto, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) promoveu cursos de Empreendedorismo e de Técnicas para Camareira de Meios de Hospedagem.

Em 2023, as capacitações beneficiaram 210 pessoas, em cursos como Técnicas Básicas de Jardinagem e Tratamento de Piscinas, Espanhol Básico I, Preparo de Massas e Pizzas, Inglês Básico Adulto I, Serviços Básicos em Açougue e Básico de Linguagem de Programação para Adolescente, Instalações Hidráulicas Prediais, Pintura de Obras e Técnicas de Construção Civil em Alvenaria.

Inscrição para curso de Aplicação de Revestimento Cerâmico

Aulas de 17 de junho a 19 de julho, no período noturno

Local: Centro Comunitário Profissionalizante Vereador Mário Braga, Avenida Paraná, 462 – Tabuleiro – Matinhos

Inscrições gratuitas no local