Moradores de Pontal do Paraná agora contam com Posto de Atendimento do INSS

Na manhã desta sexta-feira (6) foi inaugurado o Posto de Atendimento do INSS no prédio da Prefeitura de Pontal do Paraná. O novo espaço chega para facilitar o acesso da população aos serviços previdenciários, oferecendo mais agilidade e comodidade. Os atendimentos presenciais no posto terão início na próxima segunda-feira, dia 09 de dezembro.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Rudão Gimenes, da vice-prefeita Millo Marcomini, dos vereadores Juvanete Pereira e Elinete Rocha, além da equipe de secretários municipais. Representando o INSS, estiveram presentes Silvana Bernardino, gerente executiva do INSS de Curitiba, Josiane Ferreira (chefe de atendimento), Enio Takahashi (chefe de benefícios), Pericles Moleta (responsável pelos ACTS) e Giselda Forigo (gerente da agência do INSS de Paranaguá). O servidor Paulo Santos, responsável pelo novo posto, também acompanhou o evento.

“Com este posto, damos um importante passo para melhorar o acesso aos serviços previdenciários no nosso município. É mais um exemplo do nosso compromisso em atender às necessidades da população com qualidade e eficiência”, destacou o prefeito.

O Posto de Atendimento do INSS reflete o empenho da administração em proporcionar melhorias para os moradores, reduzindo deslocamentos e facilitando a vida de quem depende desses serviços. Essa é mais uma conquista para Pontal do Paraná, reforçando o compromisso de aproximar os cidadãos dos serviços essenciais.