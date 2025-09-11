Morretes recebe “Litoral Étnico” em setembro e outubro

Mostra folclórica apresenta sua primeira edição e visa descentralização e integração

Fotos: Divulgação

A cidade de Morretes será palco, entre os meses de setembro e outubro, da 1ª edição do “Litoral Étnico – Mostra Folclórica de Morretes”. O evento traz ao público apresentações de grupos de dança folclórica que celebram a diversidade cultural por meio de coreografias, trajes típicos, música e tradições de diferentes etnias, transformando o município em um espaço de encontro e valorização da identidade multicultural.

Segundo Angela Meschino, produtora e coordenadora geral do projeto, “a mostra nasceu da necessidade de valorizar, difundir e preservar as tradições culturais das diversas etnias presentes no Paraná, fortalecendo a identidade local e descentralizando o acesso à cultura, muitas vezes restrito à capital”.

O “Litoral Étnico”, desde a sua concepção, tem por objetivo aproximar o público das manifestações culturais de povos tradicionais e imigrantes, promovendo vivências por meio de dança e música.

O “Litoral Étnico – Mostra Folclórica de Morretes” é realizado pela Esper & Meschino Produções, parceria entre Angela Meschino — produtora e gestora cultural, e Fátima Esper, advogada, produtora\gestora cultural. Empresa com ampla experiência na concepção e execução de projetos voltados à diversidade étnica e à valorização das culturas populares no Paraná e em Santa Catarina, a dupla consolida sua atuação no fortalecimento do patrimônio cultural da região.

A curadoria da primeira edição do “Litoral Étnico” aposta em grupos folclóricos representativos das comunidades italiana, árabe, boliviana, germânica, afro-brasileira, cigana, polonesa e ucraniana.

Cada encontro, realizado sempre aos sábados (programação completa disponível na página oficial do evento), contará com uma abertura oficial, exposição temática sobre as etnias e um palco dedicado às apresentações dos grupos de dança folclórica. A proposta é integrar essa atmosfera cultural ao espaço já tradicionalmente ocupado pelos artesãos e pela gastronomia local, criando uma experiência completa para o público.

A abertura oficial do evento conta a participação de Blanca Hernando Barco — Presidente da Aintepar (Associação Interétnica do Paraná), Presidente do Centro Espanhol do Paraná e Cônsul Honorária da Espanha. A partir das 13 horas de sábado, 13 de setembro.

As atrações confirmadas para setembro:

– Comunidade Germânica – Grupo Folclórico Alte Heimat

– Comunidade Espanhola – Grupo Folclórico do Centro Espanhol do Paraná

– Comunidade Cigana – OZ Música e Dança – Dança Cigana

– Comunidade Boliviana – Grupo Raízes de Bolívia

– Comunidade Árabe – Maisha Bella Dança – Dança Árabe

As atrações para outubro:

– Comunidade Italiana

– Comunidade Ucraniana

– Comunidade Afro

– Comunidade Polonesa

A mostra prepara ainda atividades de contrapartida (agendadas previamente) para a comunidade, esperando público diversificado de moradores, turistas e estudantes. Há uma expectativa total de 5 mil pessoas presentes nas datas escolhidas.

A mostra visa reforçar Morretes como polo cultural e turístico, unindo o patrimônio histórico e a gastronomia local à diversidade étnica proposta na mostra. “O evento fortalece a memória coletiva, amplia o acesso à cultura fora da capital e integra as manifestações populares ao turismo sustentável da região”, revela Fátima Esper.

Nesta primeira edição, o Litoral Étnico – Mostra Folclórica de Morretes nasce com a proposta de integrar arte, educação, turismo e sustentabilidade em um mesmo espaço. O evento acontece no centro histórico colonial de Morretes, no Coreto Jeff Petersen, localizado na Praça dos Imigrantes, cenário que potencializa a beleza e a vivência das apresentações.

A iniciativa da Esper & Meschino Produções tem como objetivo ampliar o conhecimento da população sobre os grupos étnicos que contribuíram para a formação do perfil antropológico e cultural do povo paranaense, fortalecendo a valorização das raízes e tradições que compõem a identidade regional.

Apoios e Patrocínios

O “Litoral Étnico – Mostra Folclórica de Morretes” é viabilizado com recursos da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), por meio do Mecenato Subsidiado / Programa de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), e conta com o apoio da COPEL. A iniciativa tem ainda a parceria da Prefeitura de Morretes e das comunidades étnicas participantes, fundamentais para a realização e o fortalecimento do evento.

LITORAL ÉTNICO – MOSTRA FOLCLÓRICA DE MORRETES – 1ª Edição

Datas: 13 e 20 de setembro; 11 e 25 de outubro

Dia 13 de setembro (abertura) – Grupo Folclórico do Centro Espanhol do Paraná e Grupo Folclórico Alte Heimat (13 horas); Oz Música e Dança Cigana (14 horas).

Horário: das 13h às 16h, no Coreto Jeff Petersen – Centro Histórico de Morretes, à beira do rio Nhundiaquara (Rua das Flores, Morretes – PR).

Fanpage do evento: https://www.instagram.com/litoral_etnico