MSC Armonia faz primeira das oito paradas da temporada de cruzeiros em Paranaguá

Foto: Cláudio Neves/GCom Portos do Paraná

Começou nesta terça-feira (17) a temporada 2024/2025 de cruzeiros internacionais em Paranaguá. Esta é a primeira de oito paradas que o navio Armonia, da companhia italiana de cruzeiros MSC, fará semanalmente no litoral paranaense até o final de janeiro.

Durante as paradas, turistas de diferentes regiões do Estado e do Brasil poderão embarcar para seguir viagem rumo a Buenos Aires, na Argentina, ou Ilhabela, em São Paulo, com escala em Itajaí, em Santa Catarina. Em seis destas datas, turistas que estarão embarcados também poderão descer em Paranaguá para conhecer as belezas e as atrações turísticas do Litoral.

Esta é a segunda temporada consecutiva de cruzeiros em Paranaguá. A primeira, realizada entre dezembro de 2023 e março de 2024, movimentou mais de R$ 25 milhões na economia local.

Para este verão, a expectativa é que mais de 15 mil turistas, entre embarques e desembarques, passem pelo Litoral em função dos cruzeiros, movimentando a economia de turismo e serviços de toda a região.

EMBARQUES – Os passageiros realizam os embarques através do Complexo Mega Rocio, que passou por uma revitalização para oferecer mais conforto aos turistas. Após os procedimentos de check-in, o navio segue viagem em direção a Santa Catarina.

No local, foi montada uma estrutura para recepção dos viajantes, organizada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR) em parceria com a Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável (Adetur Litoral). Em todas as escalas, o navio permanece cerca de 10 horas no porto paranaense

Na praça Mario Roque, no centro da cidade, uma outra estrutura foi montada com receptivos de todos os municípios do Litoral, apresentando as atrações turísticas da região.

A programação de cruzeiros prevê mais sete paradas do MSC Armonia até o final de janeiro. O navio retorna a Paranaguá já nesta sexta-feira (20), às 10h, para nova parada com destino a Itajaí. A partir do dia 27 de dezembro, todas as escalas serão realizadas às quintas-feiras, às 8h, sempre com destino a Buenos Aires.

Foto: Gabriel Rosa/AEN



ECONOMIA – A estimativa da Secretaria Municipal de Turismo de Paranaguá é que os cruzeiros gerem cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos na cidade. Além disso, os serviços movimentam a economia das outras cidades do entorno.

Como parte da estrutura oferecida aos turistas, estão vários passeios pela região, que oferecem visitas às belezas naturais do litoral ou às atrações gastronômicas da região. “Isso tem movimentado o turismo local. Antes, a gente tinha muito mais movimento levando as pessoas para viagens fora daqui. Hoje a gente consegue comercializar muitos passeios aqui, movimentando a economia local”, afirmou a proprietária da agência de turismo LitoralTur, Anna Claudia Gonçalves.

Entre os locais visitados na temporada passada destacam-se a Ilha do Mel, Morretes, Pontal do Paraná e Matinhos.