MSC Armonia faz segunda parada da temporada 24/25

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Paranaguá recebeu nesta sexta-feira (20) a segunda escala do navio MSC Armonia da temporada. O navio atracou no litoral paranaense às 10h, e no mesmo dia seguiu rumo a Itajaí, em Santa Catarina, e Ilhabela, no litoral paulista, em uma viagem de 3 noites.

Turistas que desembarcaram puderam conhecer mais dos atrativos paranaenses no receptivo montado pela Secretaria de Estado do Turismo, em parceria com a Adetur Litoral, na Praça Mario Roque.

De acordo com a MSC, foram 405 desembarques e 390 embarques em Paranaguá. Os viajantes que descem do navio podem acompanhar shows, apresentações culturais, entrar em contato com expositores locais e comprar pacotes turísticos.

A estimativa da Secretaria Municipal de Turismo de Paranaguá é que os cruzeiros gerem cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos na cidade. Além disso, os serviços movimentam a economia das outras cidades do entorno.

Foto: Lucas Franco/Setu

Passeios pela região

Como na última temporada, os expositores e representantes de agências de viagens locais puderam vender passeios e experiências aos cruzeiristas. A travessia até a Ilha do Mel foi o passeio que mais atraiu os turistas: cerca de 100 foram conhecer o local durante a escala em Paranaguá. Além disso, estão disponíveis passeios para conhecer melhor o litoral paranaense e as cidades históricas das proximidades, como Morretes.

A coordenadora de Promoção da Secretaria de Estado do Turismo, Sandra Negrini, afirma que a inclusão de expositores de outros municípios faz parte da estratégia do órgão. “Temos um espaço privilegiado para promoção de todos os municípios e receptivos que trabalham com o turismo na região. O cruzeirista que desce em Paranaguá tem também a oportunidade de conhecer os outros atrativos regionais, tendo contato com quem sustenta o setor: os empresários do ramo, a nossa iniciativa privada”, ressaltou.

A Secretaria do Turismo também realiza com os cruzeiristas que embarcam e desembarcam em Paranaguá uma pesquisa. O objetivo é identificar as demandas, percepções, satisfações e insatisfações dos turistas. Os resultados do levantamento devem ser divulgados em março de 2025.

Foto: Lucas Franco/Setu

Próximas atracações do MSC Armonia em Paranaguá

27/12 – escala das 8h às 19h

03/01 – escala das 8h às 19h

10/01 – escala das 8h às 19h

17/01 – escala das 8h às 19h

24/01 – escala das 8h às 19h

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Temporada 2024/2025

Os embarques em Paranaguá fazem parte de diferentes roteiros operados pelo MSC Armonia. O navio tem 274,9 metros de comprimento, 32 metros de largura e 54 metros de altura, com capacidade para 2.620 passageiros.

O cruzeiro de 65.542 toneladas possui 976 cabines, sendo cinco adaptadas para pessoas com necessidades especiais. A tripulação é composta por 721 profissionais que atendem aos diferentes setores da embarcação.

Entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, o navio partirá de Itajaí para oferecer itinerários de 7 noites, com escalas em Punta Del Leste, no Uruguai, Buenos Aires, na Argentina, e Paranaguá, onde também será possível embarcar.

Em seguida, até março de 2025, o MSC Armonia passará a oferecer minicruzeiros de 3 a 5 noites, com embarques em Santos, no estado de São Paulo, com visitas alternadas a Ilhabela, Búzios, Ilha Grande e Rio de Janeiro.

O MSC Armonia possui 4 restaurantes servindo menus de culinária internacional, 9 bares e lounges, além de variadas opções para o entretenimento de crianças e adolescentes, com áreas destinadas a cada faixa etária desse público, teatro com show ao estilo Broadway, lojas, discoteca, 3 piscinas, hidromassagens, o autêntico spa balinês MSC Aurea SPA, academia e solário.

MSC Armonia | foto: MSC Cruzeiros

Com informações da Setu, MSC e Portos dos Paraná