MST vai soltar 1 tonelada sementes de palmeira juçara no Litoral

Foto: Juliana Barbosa / MST

Na próxima sexta-feira (7), o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) vai soltar 1 tonelada de sementes de palmeira juçara em uma região de mata no Litoral do Paraná.

A espécie Euterpe edulis é nativa da Mata Atlântica e está classificada como vulnerável na Lista Oficial de Espécie da Flora Brasileira em Extinção por causa extração ilegal do seu palmito, cujo processo de retirada implica na derrubada da árvore.

A soltura será na Comunidade Agroflorestal José Lutzemberger, em Antonina. Outras localidades vão receber sementes de juçara e de pinhão e outras espécies, num total de quase 15 toneladas: as reservas do assentamento Celso Furtado e das comunidades Vilmar Bordin, Fernando de Lara e Dom Tomás Balduíno, em Quedas do Iguaçu; e nas as comunidades Nova Geração e Nova Aliança, em Guarapuava e Pinhão.

A semeadura é uma das atividades da Jornada Nacional em Defesa da Natureza e seus Povos, realizada pelo MST em todo o país e acontece na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho). As atividades contam com parceria da Itaipu Binacional, Polícia Rodoviária Federal (PRF), IAT (Instituto Água e Terra), Conab (Companhia Nacional de Abastecimento, Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias), IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) entre outros órgãos e instituições públicas e privadas.

O evento no Litoral conta com diversas atividades na Comunidade José Lutzemberger:

Sexta-feira (7)

9h: Café Caiçara e acolhida

9h30: Mística de abertura e Assembleia Popular da 2ª Jornada da Natureza

10h30: Sobrevoo para semeadura de 1 tonelada de juçara

11h: Visita ao Sistema Agroflorestal e Agroindústria

13h: Almoço comunitário (trazer pratos e talheres)

14h: Leitura da carta caiçara

Comunidade José Lutzenberger é modelo de sistema agroflorestal bem sucedido | foto: Arquivo MST

Na terça-feira (4), a Terra Indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras, vai receber, além da semeadura, uma ação de restauração produtiva de 2 hectares usando o Sistema Agroflorestal Comunitário. Serão plantadas mudas nativas erva-mate, araucária e mandioca.

A jornada reserva espaço ainda para o debate político, com a realização de assembleias populares nas comunidades. A reforma agrária popular permeia a pauta de todas as atividades, com foco principal na preservação do meio ambiente e na democratização da terra.

Entre as atividades culturais e gastronômicas estão previstas apresentações de grupos populares e folclóricos, a realização de uma feira de produtos da reforma agrária e almoços comunitários.

A organização do evento ressalta que a urgência de parar a destruição dos biomas brasileiros é um dos principais pontos de atenção e debate da jornada. Entre os anos de 2018 e 2023, mais de 8,5 milhões de hectares de vegetação nativa foram perdidos, duas vezes o estado do Rio de Janeiro. Mais de 97% dessas perdas têm origem no agronegócio.

Agenda completa

3 de junho, segunda-feira

Local: Município de Quedas do Iguaçu

Atividade: Lançamento de 7 toneladas de sementes de palmeira juçara em cerca de 250 hectares de reserva legal do assentamento Celso Furtado e das comunidades Vilmar Bordin, Fernando de Lara e Dom Tomás Balduíno.

Programação:

7h30 – Café da manhã Sabores da Mata Atlântica, com visita à mata e à agroindústria (para autoridades convidadas)

9h – Início do sobrevoo para lançamento das 7 toneladas de sementes

10h – Visita técnica de pesquisadores e autoridades às áreas semeadas em 2023

11h30 – Assembleia Popular da 2ª Jornada da Natureza

13h30 – Almoço comunitário (trazer pratos e talheres)

15h – Continuação do sobrevoo para lançamento de sementes

15h30 – Matibaile

4 de junho, terça-feira

Local: Terra Indígena Rio das Cobras – Nova Laranjeiras (PR)

Atividade: Semeadura aérea de 2 toneladas de semente de palmeira juçara e 1 tonelada de pinhão, em cerca de 40 hectares. Restauração produtiva de 2 hectares em Sistema Agroflorestal (SAF) Comunitário, com

mudas nativas, erva-mate, araucária e mandioca. Distribuição de 100 kits produtivo: rama de mandioca, mudas e sementes.

Local central: Sede Terra Indígena Rio das Cobras – Nova Laranjeiras

Programação:

8h – Recepção e Acolhida. Visitas à escola da comunidade, Unidade de Saúde e Unicentro

9h – Início mutirão para Restauração produtiva em Sistema Agroflorestal (SAF) Comunitário com mudas nativas, erva-mate, araucária e mandioca.

9h30 – Sobrevoo para semeadura de 2 toneladas de semente de palmeira juçara e 1 tonelada de pinhão

11h30 – Assembleia Popular da 2ª Jornada da Natureza, com entrega dos kits de mudas e ramas

13h – Almoço comunitário (trazer pratos e talheres)

14h – Atividades Culturais

5 de junho, quarta-feira (Dia Mundial do Meio Ambiente)

Local: Comunidade Nova Geração e Nova Aliança – Guarapuava e Pinhão

Atividade: Lançamento de 1,5 toneladas de semente de araucária — Assentamento Nova Geração. Assembleia Popular da Reforma Agrária — Comunidade Nova Aliança

Programação:

Assentamento Nova Geração – Guarapuava

7h30 às 8h30: Café e acolhida

9h: Mística de abertura e Assembleia Popular da 2ªJornada da Natureza

9h30: Sobrevoo para semeadura de semente de araucária

Comunidade Nova Aliança – Pinhão

12h30: Almoço comunitário (trazer pratos e talheres)

14h: Assembleia Popular da Reforma Agrária

15h: Plantio de araucária enxertada e árvores no Sistema Agroflorestal (SAF) Comunitário

A 2ª Jornada da Natureza também é organizada pela Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná (ACAP), com patrocínio da Caixa Econômica Federal. Também são parceiros o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Superintendência do Instituto de Colonização e Reforma Agrária do Paraná (Incra-PR), Secretaria Comunicação Social do Governo Federal, Cooperativa Central da Reforma Agrária (CCA), Cooperativa de Crédito Rural de Pequenos Agricultores e da Reforma Agrária do Centro-oeste do Paraná (Crehnor) e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR).