Museus promovem oficinas de arte e cultura nas areias

Foto: SEEC-PR

Museus do Estado participam da programação Verão Maior Paraná com oficinas e outras atividades gratuitas para moradores e veranistas do Litoral. As ações serão realizadas no Condomínio Verão Maior, em Caiobá, Matinhos, espaço onde órgãos estaduais promovem ações, exposições e serviços voltados à comunidade.

As primeiras oficinas artísticas confirmadas são do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR) e do Museu Paranaense (MUPA). A programação começa nesta sexta-feira (17) com a oficina “Expressões Urbanas: Pintura de Mural Coletivo”, idealizada pelo Setor Educativo do MAC Paraná. Já o MUPA está programando a oficina “A Árvore Museu” para a semana que vem.

Semanalmente, até o fim da temporada, o público poderá aproveitar ainda diversas atividades propostas pelo Museu Casa Alfredo Andersen (MCAA) e Museu da Imagem e do Som (MIS-PR).

“A presença dos nossos museus estaduais no Litoral reforça a descentralização da Cultura e a versatilidade dos nossos equipamentos, além de estabelecer novos vínculos e conexões de pessoas de todas as idades com a arte e a cultura”, afirma Luciana Casagrande Pereira, secretária estadual da Cultura.

Confira as oficinas já confirmadas:

Museu de Arte Contemporânea do Paraná

Expressões Urbanas: Pintura de Mural Coletivo

Dia 17 de janeiro, das 14h às 15h e das 16h às 17h

Limite de 20 pessoas por hora, com participação garantida por ordem de chegada.

A atividade, aberta ao público, convida a colaborar na criação de um mural coletivo, onde cada participante poderá deixar sua marca ou intervir na de outra pessoa, utilizando técnicas que vão desde a estilização de letras e formas até a criação de elementos gráficos inspirados na estética do graffiti.

Museu Paranaense

“A Árvore Museu”

Dia 24 de janeiro, das 10h às 12h e das 14h às 16h

Ação contínua, sem necessidade de inscrição. Basta chegar e participar.

Em “A Árvore Museu”, o Núcleo Educativo do MUPA disponibilizará um desenho interativo com adesivos e para colorir contendo informações sobre algumas peças do acervo do Museu Paranaense. Essas informações e histórias possibilitam que as crianças possam compreender que inúmeras peças que fazem parte do acervo de um museu já foram belas árvores. A ação motiva as crianças a procurarem por obras e objetos que tenham relação com as árvores e que estejam presentes no seu cotidiano.

Atividades contínuas no Litoral

Bibliopraia – A Biblioteca Pública do Paraná está presente na praia de Caiobá, com o projeto Bibliopraia. São diversas atividades para todas as idades, com empréstimos de livros, contação de histórias, encontros focados no público 60+, entre outras atrações. O projeto segue até 2 de fevereiro, das 8h às 12h e das 15h às 19h, no Condomínio Verão Maior, próximo ao Sesc.

Exposição fotográfica – No dia 22 de janeiro, a estação ferroviária de Antonina recebe a exposição “Raízes do MIS-PR | Antonina” que reúne tridimensionais e fotografias de Jesus Santoro realizadas em Antonina e que fazem parte do acervo do MIS-PR. A mostra conta com curadoria e montagem de Alex Godoy Padilha de Souza e Gefferson Vaz.