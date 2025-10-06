Portos do Paraná apoiou a iniciativa comunitária que contou com quase 70 voluntários

Foto: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná

Nativos, moradores e visitantes da Ilha do Mel retiraram quase 11 toneladas de resíduos durante o 3º Mutirão de Limpeza das Praias. Garrafas, isopor, redes de pesca e até eletrodomésticos foram os principais materiais coletados nas regiões das praias da Ponta Oeste, da Fortaleza e de Brasília. A Portos do Paraná apoiou a iniciativa, criada pela própria comunidade, fornecendo embarcação, luvas, sacolas e sacochilas para os voluntários.

Uma equipe da Diretoria de Meio Ambiente e da Cia Ambiental, empresa prestadora de serviços para a Portos do Paraná, também participou da ação, que começou na manhã deste sábado (04) e se estendeu até a tarde.

“Quando a comunidade se mobiliza, vemos que a educação ambiental está surtindo efeito. Um dos principais objetivos do nosso trabalho é justamente ser parceiro das comunidades, para que elas sejam protagonistas de ações que transformam suas próprias vidas”, destacou o coordenador de Comunicação Social, Educação Ambiental e Sustentabilidade da Portos do Paraná, Pedro Pisacco.

Segundo ponto turístico mais visitado do Paraná, a Ilha do Mel recebe resíduos gerados por moradores e turistas, além de grande volume trazido pelas marés. “As sacolas plásticas são um dos principais problemas para a natureza, porque podem ser facilmente confundidas pela fauna marinha com alimentos, como as algas. A tartaruga, por exemplo, que ingere uma sacola plástica, sente saciedade, deixa de se alimentar e acaba morrendo”, explicou Pisacco.

O nativo Roberto Santana Gonçalves, de 65 anos, acompanhou a evolução da consciência ambiental na ilha. “Trinta anos atrás, a gente enterrava o lixo, não tinha essa visão ambiental. Hoje mudou, a maioria está bem consciente. Quase 70 pessoas estão participando”, contou Gonçalves, uma das lideranças do mutirão.

A nativa Francielle Santos do Rosário levou a família para participar da ação. “A poluição é muito ruim, principalmente porque a Ilha do Mel é um ponto turístico e fica feia. E aqui é o ambiente onde a gente convive. É muito importante limpar”, afirmou.

Já a moradora Maria Auxiliadora participou pela segunda vez do mutirão. “Quem mais sofre com o lixo é o animal marinho. A gente tem mecanismos para se cuidar, já os animais não. A maré sempre traz algum bicho enrolado em rede”, relatou.

Uma das etapas do mutirão foi a coleta de aparelhos eletrônicos, móveis e grandes objetos guardados pelos moradores para o descarte correto. O marinheiro Emanuel Vieira da Silva ajudou na retirada de garrafas, cadeiras e até uma churrasqueira de uma pousada. “O trabalho coletivo em prol da natureza é o que mais me motiva a participar.” Todo o material recolhido foi destinado à Associação Municipal dos Coletores de Resíduos Sólidos de Pontal do Paraná.

Durante o evento, Roberto Gonçalves fez um apelo aos turistas: “Quem vem para a ilha, não jogue lixo nas trilhas, nas praias. Leve o seu lixo de volta e deixe apenas as pegadas”.

Outros mutirões de limpeza

Em setembro, a Portos do Paraná apoiou mais dois mutirões de limpeza, que retiraram 1.830 quilos de resíduos dos manguezais em Antonina e Paranaguá. Nas duas ações, a empresa participou por meio da Cia Ambiental e forneceu luvas e sacos de lixo para os voluntários. Os manguezais são ecossistemas costeiros ricos em biodiversidade e de extrema importância para o equilíbrio ambiental.

Fonte: GCom Portos do Paraná