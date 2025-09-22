Correio do Litoral
Mutirão de limpeza de praias retira 4,4 toneladas de lixo no Litoral do Paraná

Voluntários se surpreenderam com a quantidade de itens pequenos como bitucas de cigarro e hastes plásticas usadas para limpeza de ouvido
Voluntários em Pontal do Sul. Foto: Gabriel Marchi.

O Litoral do Paraná foi palco de um grande mutirão do Dia Mundial de Limpeza de Rios, Praias e Lagos (World Clean Up Day), no sábado (20). As ações reuniram voluntários em Pontal do Paraná, Paranaguá, Matinhos e Guaratuba para recolher o lixo que ameaça os ecossistemas marinhos e costeiros.

Em Pontal do Paraná, a limpeza foi coordenada pelo Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), iniciativa da Associação MarBrasil patrocinada pela Petrobras e pelo Governo Federal. Cerca de 150 voluntários participaram, entre adultos e crianças. A Refinaria Getúlio Vargas (Repar) levou 50 funcionários de Araucária especialmente para o mutirão. No total, foram coletados 900 quilos de resíduos em Pontal do Sul.

“Quando chegamos mais perto da restinga, encontramos muito mais lixo nessa interface da praia com a vegetação. Sem contar os itens pequenos. Quando olhamos a pontinha enterrada na areia e puxamos, vemos que há muito mais lixo embaixo. O que chamou muita atenção também foi a quantidade de hastes para limpeza de ouvido e hastes de pirulito”, comenta a oceanógrafa Lilyane de Oliveira Fontoura, coordenadora do Rebimar.

O material foi pesado e pesquisadores selecionaram alguns sacos de amostra. “Isso é importante porque muitas pessoas imaginam que o resíduo encontrado na praia foi descartado ali. Mas percebemos uma quantidade grande de resíduos de uso doméstico que vêm através das redes de esgoto. Com o estudo teremos mais precisão para afirmar a origem desse material”, explica a oceanógrafa Fernanda Possatto, coordenadora das pesquisas com lixo no mar.

Limpeza em Pontal do Sul. Foto: Gabriel Marchi.

Em Matinhos, o Sesc coordenou a ação de limpeza que reuniu 300 pessoas. Os voluntários se surpreenderam com a quantidade de bitucas de cigarro: foram mais de cinco mil. De lacres plásticos, conhecidos como “enforca-gato”, foram mais de 200. A pesagem total ainda será finalizada, mas a estimativa da associação de coleta Amagem é de 700 quilos.

Este ano, novamente, a limpeza incluiu manguezais, com coordenação do Projeto Guardiões dos Manguezais Parnanguaras, da Associação MarBrasil. A ação percorreu vários pontos de Paranaguá. Na Ilha dos Valadares, 49 voluntários recolheram 1.120 quilos de resíduos. Já na sexta-feira (19), outros 700 quilos haviam sido retirados do Rocio, com a participação de 80 pessoas, em uma ação organizada pela Transpetro em parceria com Rebimar, Meros do Brasil, Cia Ambiental e Portos Paraná.

“O descarte direto de resíduos nos manguezais de Paranaguá é preocupante, assim como o despejo de esgoto in natura. Isso contribui para o adoecimento do ecossistema e a diminuição dos benefícios que os manguezais poderiam prestar para a população”, alerta a oceanógrafa Sarah Charlier Sarubo, coordenadora do Projeto Guardiões dos Manguezais Parnanguaras.

Limpeza de Manguezal em Paranaguá. Foto: Guardiões dos Manguezais Parnanguaras.

Em Guaratuba, o mutirão foi coordenado pelo Instituto Guaju, em parceria com a Prefeitura e apoio de instituições como Sesc-PR, Instituto Inpar, IAT, ACIG, Meros, LEC-UFPR e Grande Reserva Mata Atlântica. Mais de 200 voluntários participaram da ação, que retirou mais de 1 tonelada de resíduos. Todo o material foi encaminhado à Usina de Triagem de Resíduos Sólidos de Guaratuba, onde passará por separação e destinação adequadas.

Somando os mutirões realizados em Pontal, Matinhos, Paranaguá e Guaratuba, o Dia Mundial de Limpeza retirou 4,4 toneladas de lixo do litoral do Paraná. O resultado mostra a força do engajamento coletivo e a urgência de mudar hábitos de consumo e descarte. Afinal, cada resíduo retirado das praias é um passo a mais para proteger a vida marinha e garantir um litoral mais saudável para as próximas gerações.

Voluntários em Guaratuba. Foto: Edgar Fernandez.

Texto: Sandra Guimarães / Rebimar

