Prefeitura de Paranaguá, UFPR e Iphan desenvolvem projeto de preservação do Centro Histórico

O projeto oficinas de restauração, levantamento de edificações, assistência técnica para habitação de interesse social e capacitação de mão de obra local
Rodrigo Sartori, Fabiana Moro Martins e Adriano Ramos firmam parceria | foto: Moyses Zanardo / PMP

Nesta sexta-feira (19), o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, recebeu representantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para discutir a implantação do Canteiro do Patrimônio em Paranaguá.

foto: Moyses Zanardo / PMP

O projeto tem como objetivo fortalecer a preservação do Centro Histórico da cidade, com oficinas de restauração, levantamento de edificações, assistência técnica para habitação de interesse social e capacitação de mão de obra local.

Segundo o professor Rodrigo Sartori Jabor, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPR, a iniciativa vai aproximar a comunidade acadêmica, o Iphan e o município, mobilizando estudantes e moradores na conservação do patrimônio. A previsão é que as atividades comecem no primeiro semestre de 2026, com recursos de emenda parlamentar do deputado Toninho Wandscheer (PP).

A superintendente do Iphan no Paraná, Fabiana Moro Martins, destacou a relevância do projeto. “Paranaguá tem uma história riquíssima e foi uma das primeiras cidades a ter bens tombados pelo Iphan. A implantação desse canteiro vai permitir oficinas, inventários, ações de conservação e a divulgação da importância do nosso centro histórico”, afirmou.

Além do canteiro, outro ponto positivo da reunião foi a discussão sobre a retomada do Festival da Primavera, promovido pela UFPR, que deve voltar a acontecer em Paranaguá após 35 anos, com programação voltada à valorização da cultura local.

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, José Reis, a novidade representa um marco para a cidade. “Teremos formação de mão de obra especializada para atuar no patrimônio histórico e a possibilidade da volta do Festival da Primavera. São duas grandes conquistas para Paranaguá”, celebrou.

O encontro também contou com a presença da vice-prefeita Fabiana Parro, do chefe de Gabinete André Ferruci, da secretária de Planejamento e Gestão, Vânia Pessoa Rodrigues Foes.

Foto: PMP

Fonte: PMP / jornalista: Edye Venancio

