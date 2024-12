Natal Mágico apresenta espetáculo gratuito em Pontal nesta segunda-feira

Fotos: Divulgação

Levando a magia do Natal em forma de cultura para milhares de pessoas gratuitamente, o projeto Natal Mágico, incentivado pela Lei Rouanet, chega à sua 16ª edição.

Em 2024, ele passará por 13 cidades do Paraná, de 9 a 23 de dezembro, com um espetáculo gratuito de teatro encenado pelo Grupo Lanteri.

Além do espetáculo, a presença do Papai Noel e outros personagens criará uma atmosfera natalina cheia de encanto. Em Pontal do Paraná, a apresentação ocorrerá nesta segunda-feira (16), às 19h, na Praça Caetano Munhoz da Rocha, a Praça Central do balneário Ipanema. No Litoral, acontece ainda em Morretes, Matinhos e Paranaguá.

“Durante o mês de dezembro esse projeto propaga a solidariedade em praças, ruas e nos principais pontos de cidades e comunidades promovendo espetáculos culturais de forma itinerante com artistas e profissionais que dão vida à magia do Natal em cima do palco. Nosso propósito é levar cultura, entretenimento e lazer para famílias de todo o Paraná durante a época mais especial do ano: o Natal”, explica Amanda Pacheco, gestora cultural da Agência Canal.

O Natal Mágico é apresentado pelo Ministério da Cultura, com realização da Agência Canal e Ministério da Cultura, Governo Federal- União e reconstrução. Ainda tem patrocínio da Braspine, Neodent, e como apoiador Rádio Mix FM Curitiba.

O Poder das Palavras

Para esta edição o Natal Mágico leva o espetáculo artístico “O Poder das Palavras”, apresentado pelo Grupo Lanteri. O enredo conta que o verdadeiro segredo para um Natal realmente mágico está no poder das palavras mágicas, como o amor, gentileza e respeito.

A novidade deste ano também está na presença do Papai Noel, que estará junto para receber o público e tirar fotos. Além disso, o evento contará com a distribuição de bexigas personalizadas e com o cenário natalino instagramável.

Calendário no Litoral

Pontal do Paraná – 16/12 – Quinta-feira – Praça Caetano Munhoz da Rocha (Praça Central de Ipanema)

Morretes – 17/12 – Terça-feira – Praça Rocha Pombo

Matinhos – 18/12 – Quarta-feira – R. Dr. A e Cerqueira Lima, 390

Paranaguá – 19/12 – Quinta-feira – Em frente a Estação Ferroviária Costeira

*Cronograma sujeito a alterações. As informações estarão disponíveis no site do projeto: https://www.projetonatalmagico.com.br.