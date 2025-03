Navio de cruzeiro de luxo fará desembarque na Ilha do Mel

Navio Scenic Eclipse | foto: Divulgação

Paranaguá recebe, nesta sexta-feira (28), o luxuoso cruzeiro Scenic Eclipse, com 237 passageiros e 217 tripulante estrangeiros, que ficará fundeado na Ilha do Mel.

Este cruzeiro de luxo, de categoria seis estrelas, da companhia Scenic Group, traz americanos, ingleses, canadenses, russos e turistas diversas outras nacionalidades. Os passageiros vão desembarcar na ilha e na sequência terão acesso a pacotes turísticos, alguns vendidos ainda dentro do navio, que contemplam passeios no entorno da Ilha do Mel, em Encantadas, Nova Brasília e na trilha até o Farol das Conchas.

Será a primeira visita de um navio de alto luxo com desembarque diretamente na Ilha do Mel. “Seguimos com muita segurança recebendo cruzeiros na nossa cidade e pela primeira vez na Ilha do Mel. O desembarque movimentará a economia local, com venda de passeios de barcos, alimentação e lembrancinhas da nossa região, além disso, os turistas apreciarão as belezas naturais do local”, declara Paula Torres, secretária municipal de Turismo.

O navio tem168 metros de comprimento e 22 metros de largura, possui 114 cabines e todas elas possuem varanda, além de academia de ginástica, salão de beleza, spa, sala de yoga e uma super estrutura com 10 restaurantes, 8 bares e vários lounges.

O Scenic Eclipse está equipado com dois helicópteros e também transporta um submersível com sete tripulantes chamado Scenic Neptune, construído pela U-Boat Worx , capaz de mergulhar a profundidades de até 300 metros.

Foi projetado e construído de acordo com as Regras do Código Polar e possui uma notação Polar Classe 6 para operação em regiões polares. Navega nas regiões polares e também opera viagens regulares nas Américas, Europa, Caribe e América do Sul.