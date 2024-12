Navios da Marinha chegam ao Porto de Antonina e um deles estará aberto a visitação

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Dois navios da Marinha chegaram nesta semana ao Porto de Paranaguá: o veleiro Cisne Branco e o navio-patrulha Maracanã. Nesta sexta-feira, 3 de dezembro, é comemorado o Dia do Marinheiro e por causa da data a população poderá visitar o navio-patrulha no sábado (14), no Terminal Portuário Ponta do Félix, no Porto de Antonina.

Para a visitação, serão abertas turmas de hora em hora, das 9h ao meio-dia e das 14h às 19h. Os interessados devem fazer um credenciamento prévio no dia, no pátio de triagem do Terminal Portuário Ponta do Félix, antes do horário escolhido. Por segurança, só poderão participar aqueles que estiverem com documentos de identificação com foto, camisas ou camisetas.

O veleiro Cisne Branco foi o primeiro navio da Marinha a atracar em 2024 no Paraná. Nesta quarta-feira (11), a embarcação, que representa o Brasil em eventos diplomáticos, recebeu a visita de grupos da comunidade portuária e figuras públicas. Na quinta-feira (12), atracou o Navio-Patrulha Maracanã.

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

Na sexta-feira (13), data em que se comemora o Dia do Marinheiro, os dois seguiram para o Terminal Portuário Ponta do Félix, no Porto de Antonina.

“O dia 13 de dezembro é a data de aniversário do nosso patrono, o Almirante Joaquim Marques Lisboa, conhecido como Marquês de Tamandaré, e estar no Paraná nesta semana é excelente, pois é nossa missão levar a Marinha para todos os portos e aproximar a sociedade brasileira do mar. Mostrar a importância que o mar e a Marinha têm para o Brasil”, explicou o capitão-tenente da Marinha, Arthur Janeiro Campos Nunez.

O veleiro Cisne Branco ficará atracado por algumas horas em Antonina, antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro. Já o Navio-Patrulha permanecerá na cidade durante o fim de semana.

“É um momento especial de reconhecimento por tudo aquilo que fazemos em relação à própria Marinha e à segurança da navegação. A gente compartilha valores com a Marinha, isso é muito importante, e estas visitas são indescritíveis, momentos históricos para o Litoral do Paraná”, disse o diretor-presidente do Terminal Portuário Ponta do Félix, Gilberto Birkhan.

Em dezembro, Birkhan recebeu uma das grandes honrarias da Marinha Brasileira, a Medalha Mérito Tamandaré, concedida àqueles que prestam serviços e honram as tradições da corporação.

CISNE BRANCO – O navio-veleiro tem 76 metros de comprimento e pesa cerca de 1 tonelada. É feito em aço e alumínio, sendo revestido em madeira Teca da Birmânia para respeitar o modelo original. Com todas as velas abertas, ele possui 2 km² de área vélica, ou seja, é uma embarcação pequena, leve e rápida, atingindo de 15 a 17 nós (que correspondem de 27 a 31 km/h).

MARACANÃ – O navio patrulha é o terceiro pertencente à Classe “Macaé” da Marinha. Com tecnologia majoritariamente brasileira, o Maracanã atua subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul e Sudeste em Santos (SP). A missão dele é contribuir para a segurança do tráfego marítimo e para a defesa dos interesses estratégicos brasileiros na Amazônia Azul, por meio de atividades de patrulhamento, inspeção naval e salvaguarda da vida humana no mar.