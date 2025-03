No 8 de março, Paranaguá confirma presença marcante da mulher na gestão municipal

Secretária da Mulher Daiane Christakis e vice-prefeita Fabiana Parro | Fotos: Prefeitura de Paranaguá

O Dia Internacional da Mulher, sábado, 3 de março, foi lembrado pelo evento “Paranaguá de Todas”, realizado realizada na Praça de Eventos pela Prefeitura de Paranaguá, através da Secretaria da Mulher. Os presentes puderam ter acesso à apresentações artísticas, serviços gratuitos de saúde, beleza, bem-estar, dentre outros. Também foram oferecidas orientações sobre os direitos das mulheres.

Na ocasião, quatro mulheres foram homenageadas: a vice-prefeita Fabiana Parro; Maeli Damaceno, servidora pública com mais de 50 anos de vivência profissional; Matsuko Mori Barbosa, coordenadora Estadual da União Brasileira de Mulheres e Esmeralda Quadros, que aos 86 anos segue firme na defesa dos direitos das mulheres, dos animais e do meio ambiente.

“As mulheres estão ocupando os lugares que lhes são de direito, demonstrando sua capacidade. Temos um prefeito que apoia essa ascensão. A gestão do Adriano Ramos valoriza as mulheres, além disso, a maioria dos secretários são mulheres qualificadas, que demonstram diariamente o motivo de ocuparem esses cargos”, destacou Fabiana Parro.

“Esse é um dia para celebrar a força, a coragem e a determinação das mulheres. Ao longo dos anos, elas conquistaram muitos espaços de poder e estão presentes em todas as atividades. Hoje é um dia para comemorar essas conquistas. Sinto imensa e profunda gratidão pelo trabalho que as mulheres de nossa cidade realizam para o bem de todos. Contamos com várias mulheres no primeiro escalão da prefeitura, ocupando cargos de secretárias municipais, superintendentes e diretoras. São mulheres que constroem, desenvolvem Paranaguá e compreendem as necessidades da nossa população”, disse o prefeito Adriano Ramos.

A secretária da Mulher, Daiane Christakis, aproveitou a data para reforçar a importância da igualdade de oportunidades em diversos segmentos da sociedade. “O que buscamos é igualdade e oportunidades. Esse é o principal foco da Secretaria da Mulher: garantir que as mulheres tenham as mesmas chances no trabalho, na vida e no uso dos espaços públicos, para que assim se sintam mais seguras e respeitadas”, completou.