No Dia da Mata Atlântica, menor desmatamento não é noticia tão boa

Desmatamento flagrado em Guaratuba | foto: IAT/Divulgação

Hoje, 27 de maio, Dia Nacional da Mata Atlântica foram divulgados dados positivos da queda de 27% no desmatamento do bioma no ano passado, em relação a 2022. A redução, ocorrida em 12 dos 17 estados da região onde se encontra o ecossistema, deve-se muito ao aumento de fiscalização, diz o governo federal e ecoam os governos em alguns estados, chamando para si o mérito.

Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, que costumam estar entre os que lideram o ranking de derrubadas, desta vez se destacaram positivamente, com queda de, respectivamente, 57%, 78% e 86% nas taxas.

Atlas da Mata Atlântica

Mas não é bem assim

Mas os resultados não são tão bons se a gente olhar atentamente para os números. Houve menos desmatamento, mas não houve recuperação da floresta, que é o que o meio ambiente precisa.

O Paraná, por exemplo, desmatou menos que no ano anterior, mas mesmo assim foi um dos estados que mais desmatou. Foram 633 hectares derrubados, o que coloca o estado em 5º lugar no desmatamento. Santa Catarina, por exemplo, também um dos líderes históricos de destruição da Mata Atlântica desmatou 52 hectares, e o Rio Grande do Sul, 149 hectares.

Outra má notícia é que a queda foi apontada no Atlas da Mata Atlântica, que monitora áreas superiores a três hectares em florestas maduras, que constituem 12% do bioma. Ele revelou que o desmatamento no bioma caiu de 20.075 hectares em 2022 para 14.697 em 2023 – uma redução de 27%.

A Mata Atlântica, entretanto, inclui ainda regiões em recuperação ou em estágios iniciais de desenvolvimento, que cobre outros 12%. Essa é a abrangência do Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) Mata Atlântica, que é capaz de detectar desmatamentos a partir de 0,3 hectare.

Segundo o SAD o desflorestamento total saltou de 74.556 para 81.356 hectares entre 2022 e 2023.

O SAD revela que o Paraná desmatou 1.180 em 2023, bem menos que os 4.005 hectares de 2022, mas um número preocupante na derrubada da mata original do território paraense.

SAD Mata Atlântica

Bioma segue em risco crescente

A Mata Atlântica, que abrange 15% do território nacional, abrigando 72% da população e 80% do PIB do Brasil. O bioma é essencial para serviços ambientais como regulação climática e segurança hídrica.

Apesar da proteção legal, com lei especial única, a Mata Atlântica segue ameaçada, com apenas 24% de sua cobertura florestal original restante e com redução constante, em maior ou menos velocidade.

Os dados completos e detalhados estão disponíveis no relatório do Atlas da Mata Atlântica 2022-2023 e no painel do SAD Mata Atlântica. Tanto o Atlas quanto o SAD têm execução técnica da Arcplan.

Fontes: Agência Gov e SOS Mata Atlântica