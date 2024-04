Nova pesquisa confirma satisfação do turista com o Litoral do Paraná

Praia de Nereidas, Guaratuba fev/2024 | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

A Secretaria de Estado Turismo (Setu) divulgou nesta quarta-feira (10) os resultados da pesquisa Demanda Turística do Litoral do Paraná 2024, realizada na temporada de verão. O levantamento indicou satisfação de mais de 90% dos visitantes. Veja os dados completos no final.

Diferente da pesquisa anterior, divulgada em março, em que os turistas foram abordados nas praias, o trabalho apresentado agora abordou 2.419 pessoas com entrevistas feitas, exclusivamente, nos “portões” do Litoral, ou seja, nas rodovias, terminais rodoviários, ferroviários e náuticos, abrangendo Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes, Quatro Barras (no Portal de Graciosa) e Paranaguá.

Para 55,7% dos entrevistados (1.347 pessoas), a viagem atendeu plenamente as expectativas e para 38% deles (919), as expectativas foram superadas. O trabalho indicou que 84,2% dos participantes tinham intenção de retornar ao destino e 82,9% pretendiam recomendar a viagem a conhecidos.

O coordenador de Estratégias e da Informação da Secretaria do Turismo, Yure Lobo, ressalta que os dados mostram que os participantes saíram do Litoral, na sua maioria, satisfeitos com a escolha do local para as férias. De acordo com ele, foi por isso que a pesquisa foi retomada, após 18 anos sem ser realizada.

“A análise da pesquisa é uma forma de aprimorar o que o Litoral já oferta, como gastronomia, cultura, formas de entretenimento. Identificamos esses dados como muito positivos, pois para a maior parte das pessoas a viagem superou ou atendeu as expectativas, o que mostra satisfação com relação à experiência que esses turistas e excursionistas tiveram no Litoral”, disse.

A escolha do destino também foi tema das perguntas aos turistas e excursionistas. Para 76,4% dos viajantes, a escolha do destino se deu por já conhecerem o local. Para 12,2%, o destino foi indicação de parentes ou amigos. Outros 7,9% foram inspirados pelas redes sociais, 2,3% por blogs ou sites especializados, e 1,2% por agências de viagens.

PERFIL E SATISFAÇÃO

O objetivo da pesquisa foi identificar o perfil e a satisfação dos visitantes, além de mensurar o fluxo e os gastos gerados pela atividade na região. A ação contou com o apoio da Adetur Litoral. Os dados mostram uma concentração significativa de gastos até R$ 200,00 por dia – valor médio registrado por 626 pessoas dos pesquisados (25,9%).

São considerados turistas aqueles que permanecem por pelo menos um pernoite no destino, e excursionistas aqueles que ficam de quatro a 24 horas no destino. Foram identificados 1.804 turistas (74,6%) e 614 excursionistas (25,4%).

Do total de participantes, 82,8% moravam no Paraná (2.002 pessoas), especialmente das cidades de Curitiba, São José dos Pinhais e Colombo. Outros 399 (16,5%) eram de outros estados, majoritariamente Santa Catarina (157) e São Paulo (120). A pesquisa também teve a participação de 14 moradores de outros países: Paraguai, Argentina, Itália, Escócia, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal e Venezuela.

Os dados indicam que tanto entre os excursionistas quanto entre os turistas, a maioria (63,3%) viajou acompanhada de suas famílias. Segundo análise de técnicos da Setu, esses dados ressaltam a importância da família como público-alvo para o turismo no Litoral do Paraná. Também destacam a importância de oferecer atividades que atendam interesses das famílias e as diferenças geracionais.

AVALIAÇÃO – A Pesquisa de Demanda Turística do Litoral 2024 apresenta também a avaliação de infraestrutura e serviços, acessibilidade e sugestões de melhorias. Diversos itens foram mencionados como excelentes. São eles: segurança pública (61,3%), hospitalidade (59%), qualidade de hospedagem (54,5%), limpeza das praias (49%), gastronomia (46,7%), rodovias de acesso (42,3%) e entretenimento noturno (41,7%).