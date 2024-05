O Caminho de Janira

Dia das Mães. Minha mãe é uma gaúcha que nasceu em Lages, Santa Catarina. Explico. 1925, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Um grupo de gaúchos, maragatos de lenço vermelho das famílias Vargas e Gomes, percorrem a cavalo e carroças o Caminho do Viamão para Santa Catarina. Para alcançar o território do estado vizinho terão que atravessar o Rio Pelotas. Uma travessia perigosa, que exige conhecimento do leito do rio. Precisarão contar com a orientação de batedores ribeirinhos, que com seus cavalos seguem à frente dos tropeiros mostrando o caminho exato em que o rio é menos fundo e traiçoeiro.

No grupo de viajantes, uma cena se destaca. Uma jovem leva um bebê no ventre. A jovem era a minha avó, Cecilia Vargas Gomes, vó Ciloca. O bebê viria a ser Maria Janira Gomes, minha mãe, em sua viagem inaugural neste Vale de Lágrimas. A cena é inquietante. Por que levar numa viagem tão longa e desconfortável uma mulher grávida?

A resposta está na História do Rio Grande do Sul e na história dos Gomes, açorianos da Ilha de São Jorge que aportaram no Porto de Rio Grande em 1730 e desde então estiveram mergulhados nas lutas políticas por terra, trabalho e pão no tormentoso rincão riograndense.

