Ônibus com 20 estudantes da UFPR tomba na BR-277

Foto divulgada pela UFPR (recorte)

Um micro-ônibus com estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR) tombou na BR-277, em São José dos Pinhais, na madrugada deste sábado (19).

O acidente aconteceu no km 62, por volta da 0h30. Não houve feridos, informou a UFPR. O veículo partiu de Francisco Beltrão na tarde de sexta-feira (18) com 20 estudantes com destino a Matinhos.

A UFPR comunicou em nota que o ônibus trafegava em baixa velocidade e teria saído da pista por conta de um desnível na estrada, resultando no tombamento no canteiro central. “Dois motoristas estavam a bordo, conforme exigido para viagens longas, garantindo a segurança de todos e respeitando a jornada de trabalho”, informou a universidade, que ainda garantiu que “o micro-ônibus estava com a manutenção em dia e havia sido vistoriado antes da viagem”.

Ainda durante a madrugada, a Central de Transportes da UFPR providenciou a condução dos estudantes para Matinhos. O micro-ônibus sofreu danos leves e foi encaminhado à oficina para reparos.