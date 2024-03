Orgulho de ser caiçara: Bolinhos Serra do Mar participa da Expo Turismo 2024

No estande da Secretaria de Turismo de Antonina, empresa oferece degustação de bolinha de camarão caiçara

Foto: Divulgação

Com o slogan “orgulho de ser caiçara”, a Bolinhos Serra do Mar participa, entre os dias 7 e 8 de março, da 28ª edição da Expo Turismo Paraná. O evento será realizado no Viasoft Experience, em Curitiba, e deverá contar com a participação de mais de 4 mil pessoas nos dois dias da Expo.

A convite da Secretaria de Turismo de Antonina e localizada no estande 74, ao lado do Trem Caiçara, a Bolinhos Serra do Mar irá expor seus produtos, com uma degustação do petisco bolinha de camarão, promovendo networking e geração de negócios com empresários e interessados em adquirir seus bolinhos – que são compostos por recheios variados: camarão, barreado, peixe e siri; além de gerar contatos para futuras parcerias com cafés, lanchonetes, bares, supermercados, empórios e restaurantes, tanto na capital como na Região Metropolitana e litoral paranaense.

Para Josedir Tadeu Gonçalves, sócio da Bolinhos Serra do Mar, a Expo Turismo tem a importância de “ampliar o potencial de comercialização dos nossos produtos, com identidade cultural da Grande Reserva Mata Atlântica, e oferecer alimentos naturais provenientes da pesca artesanal e da agricultura familiar, e preservar tradições, culturas e conhecimentos”.

Desde 2005, a Bolinhos Serra do Mar produz em Antonina (PR) o autêntico bolinho de camarão, que tem como base farinha de mandioca com recheios tradicionais do litoral paranaense. Além disso, a empresa tem um sólido compromisso de fortalecer a economia local a partir da parceria com pescadores, marisqueiros e agricultores caiçaras. “Temos a responsabilidade de preservar a Mata Atlântica e apoiar a agricultura familiar, com a comunidade de pescadores e marisqueiros do nosso litoral paranaense”, complementa Josedir. Para mais informações sobre a Bolinhos Serra do Mar e seus produtos clique aqui ou ligue (61) 99826-4580 ou (41) 99901-0041.

Sobre a Expo Turismo 2024

A Expo Turismo Paraná 2024 é organizada e promovida pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (ABAV-PR), sendo uma mescla de feira de negócios, agenda de capacitação técnica, rodadas de negócios e eventos paralelos. É chancelada pelas principais entidades do trade turístico regional e nacional. Para esta edição, que conta com o patrocínio da Itaipu Binacional, a expectativa é de superar 2023, que contou com cerca de 350 marcas presentes, 4.220 visitantes, 1.427 agentes de viagens, 11 caravanas de agentes de viagens e a participação da cobertura de 145 jornalistas. A entrada no evento é gratuita. Mais informações, em www.expoturismoparana.com.br.

Bolinhos Serra do Mar na Expo Turismo 2024

Data: 7 e 8 de março

Horários: 7/3 (das 13h às 20h) e 8/3 (das 12h às 18h)

Local: Viasoft Experience (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Cidade Industrial de Curitiba)

Estande: 74