Os 4 principais métodos de pagamento em casinos online

Se quiser jogar no casino online, mais cedo ou mais tarde terá de apostar a sua carteira – com ou sem crédito de bónus. Quando se trata de depositar e levantar créditos de casino, dois factores são particularmente importantes para a maioria dos jogadores: deve ser rápido e o canal de pagamento deve ser o mais seguro possível. Então, que métodos de pagamento deve esperar dos Melhores cassinos com roleta online e qual é o desempenho destes métodos em termos de velocidade e segurança?

1. Processador de Pagamentos Online

No geral, os prestadores de serviços de pagamento online são a melhor escolha quando se trata de transferir dinheiro para a sua conta de casino ou fazer levantamentos da mesma.

Porquê?

A transação é processada em segundos e graças às modernas tecnologias de segurança e encriptação (SSL, autenticação 2-FA, etc.) pode assumir um padrão de segurança muito elevado. Existem agora mais do que um punhado de fornecedores relevantes que trabalham de acordo com diferentes abordagens e é tão imporante saber analisar odds como saber a informação que se segue. No final do artigo, pode consultar o “Como analisar odds em esportes” para um conhecimento mais aprofundado de odds, mas voltemos ao tema principal.

E-Wallets

As carteiras virtuais, também conhecidas como e-wallets, constituem a maior parte deste segmento. O cliente recarrega primeiro o seu crédito junto deste fornecedor (normalmente através de cartão de crédito ou transferência bancária). Pode então transferir esse crédito para o fornecedor de serviços desejado com um clique do rato. Em alternativa, a maioria das carteiras eletrónicas também oferece pagamentos diretos por cartão de crédito ou débito direto, sem necessidade de recarregar o seu crédito antecipadamente. As carteiras eletrónicas mais conhecidas incluem a PayPal, a Skrill e a Neteller.

Intermediários de pagamento

Ao contrário das carteiras eletrónicas, existem também alguns fornecedores que atuam puramente como intermediários. O cliente deve ter um método de pagamento principal, como um cartão de crédito ou uma conta bancária, que possa ligar a esse fornecedor. O intermediário atua então como um canal intermediário que transfere o dinheiro do cliente para o fornecedor final.

Quando se trata de segurança, este método é quase imbatível. Graças à encriptação SSL, os ataques de hackers são praticamente impossíveis. E além da proteção por palavra-passe padrão, a maioria dos fornecedores de serviços de pagamento online exige autenticação de dois fatores. Isto significa que já não é suficiente apenas introduzir a sua palavra-passe – geralmente é necessária uma etapa de verificação adicional (por exemplo, um código SMS) para iniciar sessão ou concluir a transação.

2. Cartão de Crédito

Mesmo no século XXI, o pagamento clássico com cartão de crédito ainda goza de grande popularidade. Isto não é surpreendente, uma vez que dificilmente qualquer outro método de pagamento é tão simples e rápido. Os depósitos chegam geralmente ao fornecedor de serviços imediatamente e ficam disponíveis para utilização imediata – sem o incómodo de introduzir palavras-passe ou múltiplas etapas de verificação.

É exatamente aqui que reside o único ponto fraco dos cartões de crédito. Embora seja garantido um mínimo de segurança graças ao código CVV, este cartão pode rapidamente ser mal utilizado se cair em mãos erradas. Muitos cartões de crédito utilizam agora os seus próprios procedimentos 2-FA para pagamentos online – mas nem sempre é esse o caso.

Além disso, muitos utilizadores gostam de guardar os dados do cartão de crédito no browser por conveniência. Isto significa que o número do cartão de 16 dígitos (e geralmente também o código CVV) não precisa de ser introduzido sempre, mas as informações do cartão são armazenadas de forma facilmente acessível no PC do utilizador – e isto geralmente não é tão protegido como os servidores de fornecedores de serviços profissionais como o PayPal. Os utilizadores que gostam de pagar com cartão de crédito são, portanto, mais responsáveis ​​por garantir a sua própria segurança ao efetuar pagamentos online.

3. Transferência Bancária

A transferência bancária é provavelmente o método de pagamento mais conservador utilizado nos casinos online atualmente. No entanto, há uma razão pela qual a transferência bancária clássica não é tão popular como o pagamento por carteira eletrónica ou cartão de crédito: pode demorar vários dias até que o dinheiro da sua própria conta bancária finalmente acabe na conta do casino online e esteja disponível.

Claro que agora também existem serviços como o Sofortüberweisung ou Giropay onde o dinheiro chega em poucos segundos, mas normalmente é paga uma taxa extra por isso. Geralmente é de até 2 dólares, o que pode ser dispendioso a longo prazo, especialmente com depósitos mais pequenos e regulares.

4. Criptomoedas

Criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Litecoin oferecem uma opção de pagamento inovadora e cada vez mais popular nos casinos online. Atraem muitos jogadores que valorizam o anonimato e a segurança. Como as criptomoedas são descentralizadas, oferecem um elevado nível de segurança contra ataques de hackers e a privacidade do utilizador permanece amplamente protegida. Permitem também transações muito rápidas – os depósitos e levantamentos podem ser concluídos em minutos.

Outra vantagem das criptomoedas é a baixa ou nenhuma taxa para transações, em comparação com os métodos de pagamento tradicionais que podem muitas vezes cobrar taxas elevadas. Isto torna-os particularmente atraentes para os jogadores que fazem transações frequentes e desejam poupar custos.