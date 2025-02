Pacote de R$ 6 bilhões “reforça perfil municipalista” do governo de Ratinho Junior, segundo Romanelli

Fotos: Divulgação

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) afirmou nesta sexta-feira (14), em Foz do Iguaçu, que o pacote de R$ 6 bilhões em investimentos anunciado pelo governador Ratinho Júnior (PSD) reforça o perfil municipalista do governo do Paraná, segundo ele, um exemplo e referência para o Brasil. “O governador Ratinho Júnior ampliou as ações, programas e obras para os médios e pequenos municípios, sem esquecer é claro das grandes cidades de perfil metropolitano. O resultado pode ser avaliado neste grande evento, o Paraná Mais Cidades, uma espécie de interiorização do governo em que prefeitos e gestores apresentaram as demandas diretamente aos secretários estaduais e diretores das empresas públicas”, avaliou Romanelli no encerramento do encontro.

“Foi uma excelente oportunidade para conhecer os programas de governo e para firmar parcerias entre o Estado e os municípios. Em 2025, temos o maior orçamento para investimentos da história do Paraná, com programas estruturantes que trarão mais desenvolvimento e qualidade de vida aos moradores das cidades. Um excelente evento, trabalhos concluídos e um ano que promete muitas obras e melhorias para os municípios”, completou Romanelli, presidente da Frente Parlamentar Municipalista e da Comissão do Orçamento na Assembleia Legislativa e líder da bancada do PSD;

No encontro com os prefeitos, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Alexandre Curi (PSD), também anunciou que o legislativo estadual vai devolver R$ 200 milhões ao Estado para a construção de creches – recursos economizados pelo legislativo estadual – em diversas cidades do Paraná. Na primeira versão do programa em 2024, a Assembleia repassou R$ 100 milhões e o Estado garantiu mais R$ 100 milhões, o que garantiu a construção de 300 creches.

“Esta parceria entre o governo e o legislativo já tem mais de oito anos, foi fundamental na pandemia, e agora está ampliado. O Levantamento Nacional Retrato da Educação Infantil aponta que 59 mil crianças, entre zero e quatro anos de idade, estão na fila para creche. Este é mais um desafio que os prefeitos, deputados e governo enfrentam e colocam como prioridade”, disse Romanelli,.

Estradas rurais

Do pacote de investimentos estaduais, Ratinho Junior anunciou a ampliação do programa Asfalto Novo, Vida Nova, que agora contempla municípios com até 50 mil habitantes. O investimento será de R$ 700 milhões. A expansão do programa inclui duas novas faixas: municípios entre 12 mil e 25 mil habitantes, que integram a 3ª fase do programa, e entre 25 mil e 50 mil habitantes, que fazem parte da 4ª fase.

Os municípios terão acesso também a R$ 3,7 bilhões em recursos para pavimentação de estradas rurais e aquisição de maquinários agrícolas. Os recursos vão atender o programa Estradas da Integração, da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, que já garantiu obras em mais de 1.350 quilômetros de estradas rurais em todo o Paraná.

Do total anunciado, R$ 2 bilhões serão para a pavimentação de trechos relevantes de estradas rurais, especialmente aqueles ligados às cadeias de produção de leite, suíno e frango. A previsão é de que as obras abrangem de 800 a 1.000 quilômetros de estradas.

“Exemplo”

Cada município, independentemente do tamanho, terá um teto de R$ 3,5 milhões para adquirir os equipamentos que se adaptem às suas necessidades, podendo escolher entre motoniveladoras, trator de esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, caminhão basculante e rolo compactador.

Pela Secretaria Estadual das Cidades, o governador lançou o programa Ilumina Paraná para alcançar 100% dos municípios paranaenses com iluminação de LED. O investimento previsto é de R$ 300 milhões.

“Os programas estão colocados, os recursos estão anunciados e agora é hora de cada prefeitura apresentar os projetos para serem analisados e aprovados. Agora é hora de muito trabalho e os novos prefeitos e prefeitas e os prefeitos reeleitos estão preparados para continuar mudando as cidades, mudando o Paraná, um exemplo ao País de Estado muito bem administrado e de perfil municipalista”, completou Romanelli.