Paraná Projetos apresenta estudo de ampliação do Aeródromo de Guaratuba

Foto: Divulgação

A Paraná Projetos, órgão do Governo do Estado, apresentou ao prefeito Mauricio Lense e membros de sua equipe um estudo para a ampliação do aeródromo municipal, em uma reunião on-line, realizada na quinta-feira (23).

O projeto de requalificação do Aeródromo de Guaratuba foi feito pelo consórcio de empresas VL-Estratégica. A proposta é aumentar a extensão da pista, atualmente com 1.000 metros, para 1.300 metros.

Segundo o estudo, a ampliação é limitada devido à localização do aeródromo, nas proximidades de área de manguezal. Apesar das restrições, a extensão proposta de 1.300 atenderia adequadamente à demanda prevista para a cidade, afirma o projeto.

De acordo com a prefeitura, essa requalificação do aeródromo , “essa parceria entre os governos estadual e municipal, promete atrair grandes investimentos e criar novas oportunidades econômicas, posicionando Guaratuba como um importante polo logístico e de negócios na região”.

Participaram da reunião pela Paraná Projetos: Gustavo Pasqual, Everton Carvalho, Joelma Filomeno; pela empresa VL-Estratégica: Victor Barros, Marcelo Sakamori, Douglas França; e do município, além do prefeito, os secretários Eron Marchiori (Administração), João Martinho (Urbanismo), José Ananias (Obras) e os diretores Antonio Labatut (Comunicação) e Samuel Rodrigo (Administração).