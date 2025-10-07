Paraná recebe mais de 800 mil turistas estrangeiros e se destaca como destino diverso

Número de chegadas de visitantes estrangeiros representa crescimento de 22% neste ano com relação aos nove primeiros meses de 2024

O Paraná recebeu, entre janeiro e setembro deste ano, 827.725 visitantes estrangeiros. O total representa um aumento de 22,6% com relação ao mesmo período do ano passado, quando 675.108 turistas do exterior estiveram no estado. No mês de setembro deste ano, o estado recebeu 62.087 visitantes, 16,3% a mais que no mesmo mês do ano passado, quando foram 53.403. Os dados são da Embratur em parceria com a Polícia Federal e o Ministério do Turismo.

Para o presidente da Agência, Marcelo Freixo, o resultado comprova a vocação do estado para receber turistas do exterior e o potencial de atração de seus destinos e experiências. “Trata-se de um estado que vem ganhando um grande destaque internacional por sua cultura, suas cidades, sua culinária, suas praias e seus destinos de natureza e aventura. Os recordes do turismo internacional no estado significam geração de emprego e renda na economia paranaense e estão seguindo a tendência do país como um todo”, afirmou Freixo.

Os principais países emissores de turistas para o Paraná de janeiro a setembro deste ano foram, em primeiro lugar, o Paraguai, com 319.277, seguido da Argentina, com 312.320 e dos Estados Unidos com 21.978.

Brasil

O crescimento do turismo internacional no Paraná acompanha o desempenho do país. Entre janeiro e setembro de 2025, o número de turistas estrangeiros que entraram no Brasil, totalizando 7.099.237, volume 45% superior ao registrado no mesmo intervalo do ano passado. Já em setembro, desembarcaram em terras brasileiras, 570.934 turistas internacionais, enquanto em 2024 foram 445.389, um aumento de 28,2% para o mês.

Com esse desempenho, o país ultrapassou, em apenas nove meses, o recorde anual anterior, de 2024, quando 6.773.619 visitantes estrangeiros vieram ao Brasil. O desempenho até aqui também supera a meta anual estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo 2024-2027, que previa a chegada de 6,9 milhões de turistas internacionais em 2025. O objetivo foi superado em 2,9% ainda no nono mês do ano, estabelecendo um novo recorde histórico para o período.

Principais emissores

A Argentina segue na liderança, com mais de 2,7 milhões de visitantes entre janeiro e setembro. Na sequência, aparecem Chile (604.786) e Estados Unidos (564.160). Entre os países europeus, França, Portugal e Alemanha se destacam, somando 537.589 visitantes ao Brasil no período.

Fonte: Embratur