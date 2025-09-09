Paraná sedia o 83º Encontro Nacional dos Detrans na próxima semana, em Foz do Iguaçu

3º Encontro Nacional dos Detrans, realizado pela Associação Nacional dos Detrans (AND), que acontece de 09 a 12 de setembro em Foz do Iguaçu, terá a participação do governador Ratinho Junior na solenidade de abertura

Cataratas do Iguaçu | foto: Detran / Divulgação

Mobilidade e segurança no trânsito nos países do Mercosul são assuntos que estarão em pauta na próxima semana entre órgãos e especialistas do setor, tendo como palco o Paraná. Trata-se do 83º Encontro Nacional dos Detrans, realizado pela Associação Nacional dos Detrans (AND), que acontece de 09 a 12 de setembro em Foz do Iguaçu, e terá a participação do governador Ratinho Junior na solenidade de abertura, no dia 10.

O evento é um dos maiores fóruns sobre políticas públicas de trânsito do Brasil e deve reunir 27 Detrans, com o objetivo de promover o debate e a articulação de pautas estratégicas com foco em segurança e inovação tecnológica. Nesta edição com o tema “Integração entre os países do Mercosul”, serão abordados os avanços e as iniciativas para melhorias no trânsito, numa grande troca de experiências entre estados brasileiros e membros do bloco econômico.

O Presidente do Detran-PR, Santin Roveda, destaca a grande honra que é para o Governo do Estado ser o anfitrião de uma agenda deste porte. “Seremos um espaço de articulação, boas práticas e cooperação entre fronteiras, num grande debate sobre os rumos da mobilidade e a construção de soluções para um trânsito mais seguro e eficiente. Então é uma satisfação enorme receber o Encontro Nacional dos Detrans no Paraná e, mais do que isso, participar das discussões, mostrar o que funciona no nosso Estado e também, com certeza, aprender muito, porque o futuro do trânsito começa agora, com inovação, integração e diálogo”, afirmou.

O público-alvo do evento são representantes dos Detrans do Brasil, de órgãos de trânsito do Mercosul, autoridades nacionais, parceiros institucionais, técnicos, Prefeitos. Também devem participar representantes da Secretaria Nacional de Trânsito e do Fórum Nacional de Conselhos de Trânsito (Focotran).

Debates

Ao longo dos dias a programação inclui debates com entidades internacionais e nacionais; fóruns temáticos paralelos; reuniões estratégicas com parceiros institucionais e apresentação de cases e soluções inovadoras. Entre os principais temas a serem abordados estão infraestrutura e logística; Placa de Identificação Veicular; Registro Nacional de Veículos em Estoque; tecnologia GIT; recuperação extrajudicial de veículos; indicadores rodoviários integrados de segurança; custo dos acidentes no Brasil; legislação; ferramentas digitais; sustentabilidade; fronteiras; mobilidade e economia.

Fortalecimento

O Presidente da Associação Nacional dos Detrans (AND), Givaldo Vieira, ressalta que o encontro será momento de fortalecimento das pautas. “O 83º Encontro Nacional dos Detrans será uma oportunidade estratégica para ampliar a cooperação regional, harmonizar políticas públicas e promover soluções conjuntas para os desafios do trânsito e do transporte terrestre na América do Sul. Reunir, em Foz do Iguaçu, autoridades dos 27 estados, especialistas e representantes de países vizinhos fortalece nosso compromisso com a integração, a modernização da gestão pública e a construção de um trânsito mais seguro e eficiente para todos”, disse.