Paraná tem cinco cabeças no Congresso, segundo o Diap

O Paraná tem cinco “cabeças” entre os 100 parlamentares no Congresso Nacional, conforme seleção do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) divulgada nesta sexta-feira (28). Na ordem alfabética estão Aliel Machado (PV), Gleisi Hoffmann (PT), Luiz Carlos Hauly (Podemos), Pedro Lupion (PP) e Zeca Dirceu (PT).

O levantamento, realizado desde 1994, aponta os congressistas mais influentes do país entre os 513 deputados federais e 81 senadores. O Diap considera “cabeças” do Congresso, os parlamentares que reúnem qualidades como “capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações”, seja “pelo saber” ou pelo “senso de oportunidade”. O órgão também destaca a capacidade de “leitura da realidade” e “facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando a repercussão e tomada de decisão”.

Entre os os 50 parlamentares em “ascensão”, o Paraná tem mais seis congressistas na lista do Diap: a deputada Luísa Canziani (PSD) , os deputados Beto Richa (PSD), Filipe Barros (PL), Tadeu Veneri (PT) e Toninho Wandscheer (PP), e o senador Flávio Arns (PSB). Luísa Canziani, Filipe Barros, Veneri e Wandscheer estão pela primeira vez nesta lista.

Os cinco cabeças paranaenses se destacam como debatedores (Aliel, Gleisi e Lupion), articulador/organizador (Zeca Dirceu) e formulador (Hauly). O deputado já foi listado 24 vezes na seleção do Diap, Gleisi 11 vezes, Lupion e Zeca Dirceu (duas vezes). Na região sul, o Rio Grande do Sul tem dois parlamentares na lista e Santa Catarina não tem nenhum representante entre os 21 parlamentares.

Conforme o Diap, os debatedores são parlamentares ativos, atentos aos fatos e acontecimentos com grande senso de oportunidade e capacidade de repercutir os fatos políticos dentro ou fora do Congresso. Os articuladores têm excelente trânsito nas diversas correntes políticas, cuja facilidade de interpretar o pensamento da maioria os credencia a ordenar e criar as condições para o consenso. E os formuladores se dedicam à elaboração de textos com propostas para deliberação.