Paraná vai receber R$ 1,2 bi do Novo PAC para mobilidade, saneamento e infraestrutura social

“São investimentos reforçam o compromisso do Governo Lula com o Paraná e com a qualidade de vida da população”, destacou Zeca Dirceu

Nesta sexta-feira (26), o Governo Federal anunciou os investimentos do Novo PAC Seleções, que somam um total de R$ 41,7 bilhões. No eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, as modalidades Mobilidade Urbana – Grandes e Médias Cidades, Prevenção a Desastres Naturais – Drenagem Urbana Sustentável e Esgotamento Sanitário – Urbano são executadas pelo Ministério das Cidades.

No eixo Água para Todos, a modalidade Abastecimento de Água – Urbano é executada pelo Ministério das Cidades. Já no eixo Infraestrutura Social e Inclusiva, a modalidade Convive (Centro Comunitário pela Vida) é executada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) destacou a importância dos investimentos e o compromisso do Governo Federal com o estado do Paraná. “Estes recursos são essenciais para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da nossa população. Com esses investimentos, vamos melhorar a mobilidade urbana, prevenir desastres naturais, ampliar o saneamento básico e fortalecer a infraestrutura social em dezenas de municípios paranaenses”, comemorou.

Os investimentos contemplam 46 empreendimentos em 37 municípios, beneficiando aproximadamente 3,9 milhões de paranaenses. Entre os municípios contemplados estão Araucária, Curitiba, Almirante Tamandaré, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guaporema, Jaguariaíva, Rio Branco do Sul, Antonina, Kalore, Pitangueiras, Sertaneja, Tupassi, Nossa Senhora das Graças, Fazenda Rio Grande, Colombo, São José dos Pinhais, Nova Fátima, Terra Rica, Japurá, Marialva, Porto Barreiro, São Jerônimo da Serra, Sertanópolis, Abatiá, Alvorada do Sul, Bom Sucesso, Cafezal do Sul, Enéas Marques, Farol, Jardim Alegre, Marechal Cândido Rondon, Munhoz de Melo, Nova Cantu, São Manoel do Paraná, Campo Largo e São Mateus do Sul.

Seleções

A seleção de Mobilidade – Grandes e Médias Cidades priorizou propostas para transporte de alta e média capacidade e obras voltadas ao transporte coletivo, que atendem grandes centros urbanos e propostas que atendem as regiões periféricas com população de baixa renda, reduzindo o tempo de viagem e a emissão de poluentes; bem como a mobilidade ativa que integra infraestrutura para ciclistas, promovendo a conexão de redes cicloviárias e a de pedestres com rotas acessíveis e moderação de tráfego.

As seleções de Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana Sustentável incorporaram todas as propostas que se enquadraram nos critérios estabelecidos para a modalidade. Foram priorizadas obras de drenagem urbana sustentáveis para o manejo de águas das chuvas, reduzindo o risco de desastres em municípios críticos sujeitos a eventos recorrentes de inundações, enxurradas e alagamentos. Esses empreendimentos são fundamentais para a redução do risco de desastres, proporcionando condições mais dignas e seguras para a população e tornando as cidades mais resilientes e preparadas para lidar com desastres naturais. A seleção de drenagem urbana juntamente com os investimentos de contenção de encostas, anunciados em maio, finalizam a primeira etapa de seleção de empreendimentos de prevenção de riscos de desastre do Novo PAC.

Já as seleções de propostas de Esgotamento Sanitário priorizaram municípios com maior déficit de esgotamento sanitário nas áreas urbanas que promovam a universalização do serviço na localidade, a fim de elevar a cobertura de água e esgoto nos municípios, diminuindo fatores de risco às doenças, insalubridade e degradação ambiental, garantindo, assim, melhor qualidade de vida para a população. Os investimentos contribuem para o alcance da meta de universalização estipulada no Marco Legal do Saneamento: atender 90% da população brasileira com coleta e tratamento de esgotos até 2033.

A seleção Abastecimento de Água – Urbano priorizou municípios com maiores déficits com projetos para ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de abastecimento de água em áreas urbanas. Os empreendimentos levarão água de qualidade para a população, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Os investimentos contribuem para o alcance da meta de universalização, estipulada no Marco Legal do Saneamento: atender 99% da população brasileira com acesso à água potável de qualidade até 2033.

E as seleções para o Convive priorizaram propostas de intervenção em municípios prioritários do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci II) que concentram 50% das mortes violentas intencionais, conforme dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) biênio 2021/2022. O empreendimento contribui para o alcance das Metas e Ações do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social – 2021-2030.

O Convive é um equipamento público que gera oportunidades, melhoria da qualidade de vida, convivência cidadã e promoção da cultura de paz. Serão ofertados diversos serviços e programas de Educação, Cultura, Esportes, Emprego e Renda, Assistência Social, Saúde, Promoção e acesso a Direitos.