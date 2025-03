Paranaguá busca apoio do Estado para obras de infraestrutura e moradia

Fotos: PMP

Na manhã desta terça-feira (11), o prefeito Adriano Ramos, a vice Fabiana Parro e o chefe de Gabinete, Andre Ferruci, participaram de uma reunião no Palácio Iguaçu, em Curitiba. A agenda foi com o chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, João Carlos Ortega, e com o deputado estadual Hussein Bakri (PSD). Na ocasião, foram tratados diversos assuntos de relevância para o município, como a viabilização da alça de acesso na Avenida Roque Vernalha, pavimentação e o programa Moradia Legal.

“Trouxemos demandas da nossa cidade, como a passagem de nível da Roque Vernalha. Sempre dissemos que vamos enfrentar esse problema, que daremos uma atenção especial para essa situação e hoje trouxemos um projeto para buscar recursos em parceria com o Governo do Estado, para que essa obra tão sonhada saia do papel e possa destravar a região, possibilitando uma eficaz mobilidade urbana”, comentou o prefeito Adriano Ramos, aio agradecer a recepção do secretário e do líder do Goveno na Assembleia Legislativa.

“Saímos daqui muito satisfeitos. Após esse encontro produtivo, já na próxima semana teremos novidades sobre essa obra importante para Paranaguá”, disse o prefeito.

“Eu quero parabenizar a administração do prefeito e da vice-prefeita e dizer que estou entusiasmado com nossos projetos em parceria, uma prefeitura extremamente organizada. Pode apostar que Paranaguá terá a melhor administração da história, afinal é um trabalho sério, de gente competente, honesta, gente do bem”, afirmou Hussein Bakri.