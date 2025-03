Paranaguá participa da Expo Turismo em Curitiba com estande próprio

Imagem: Setur/Divulgação

A Secretaria Municipal de Turismo de Paranaguá (Setur) participará nesta semana em Curitiba da Expo Turismo Paraná 2025, um dos eventos mais importantes do setor no Paraná. O evento reunirá profissionais, empresas e gestores da área nesta quinta (27) e sexta (28).

O 29ª Expo Turismo é organizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná (Abav-PR) e tem o apoio da Secretaria Estadual de Turismo (Setu). O local é o Viasoft Experience (antigo Espaço Unimed), no Campo Comprido.

A Setur de Paranaguá marcará presença com um estande próprio, promovendo o turismo da cidade e divulgando novidades do setor. A secretária da pasta, Paula Patricia Torres, estará presente ao lado de sua equipe, participando de reuniões e interagindo com expositores e visitantes.

A Expo Turismo representa uma grande oportunidade para o fortalecimento do turismo regional, permitindo que municípios compartilhem experiências e boas práticas, além de se conectarem com lideranças e profissionais do setor. Segundo a organização do evento, o objetivo é promover o intercâmbio de informações, a inovação e o crescimento do turismo no estado, valorizando os atrativos locais e fomentando o desenvolvimento econômico por meio da atividade turística.

Com um público estimado em 5,3 mil visitantes, a feira é considerada uma das maiores vitrines do turismo paranaense, reunindo expositores de diversas regiões do Brasil e do exterior. Durante os dois dias de evento, os participantes terão acesso a uma ampla programação, incluindo rodadas de negócios, palestras, exposições, apresentações culturais, degustações gastronômicas e oportunidades de networking. Empresas do setor aproveitarão o evento para divulgar produtos, serviços e pacotes turísticos, além de firmar parcerias estratégicas.

“Temos uma grande expectativa na participação na Expo porque estaremos prestigiando gestores, agentes de turismo e trocas de experiências muito valiosas. Estaremos presentes porque Paranaguá não pode ficar de fora deste que é um dos maiores eventos do setor “, enfatizou Paula Torres.

Encontro de Gestores

Além da feira e das exposições, a programação contará com o Encontro de Gestores, um evento especial voltado para lideranças do setor público e privado. O encontro acontecerá na quinta-feira, das 14h às 17h, também no Viasoft Experience, e reunirá prefeitos, secretários municipais, gestores de turismo e especialistas para debater o tema “Turismo como Vetor de Desenvolvimento Regional”.

A secretária Paula Torres representará a Setur nesse encontro, participando das discussões sobre o papel do turismo na economia local e nas estratégias de desenvolvimento das cidades. O evento busca criar um ambiente propício para a troca de ideias e a formulação de iniciativas que fortaleçam o setor, promovendo o crescimento sustentável do turismo no Paraná e em todo o Brasil.

Expo Turismo Paraná 2025

Quinta, 27:

Abertura solene – 11h

Feira, palestras e demais eventos – das 13h às 20h

Sexta, 28:

Feira, palestras e demais eventos – das 12h às 18h

Viasoft Experience (antigo Espaço Unimed)

Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300

Campo Comprido, Curitiba