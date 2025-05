Começo será na Prainha Ponta de Ubá | foto: Wilson Leandro / Prefeitura de Paranguá

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Ilhas, Pesca, Abastecimento e Aquicultura (Semdesp) de Paranaguá realiza mais uma edição da Trilha Caiçara, neste domingo (1º). As inscrições ainda podem ser feitas neste sábado (31).

A caminhada ecológica iniciará na comunidade pesqueira da Prainha Ponta de Ubá, passará pela Vila São Miguel e terminará em Piaçaguera. Serão 12 km a serem percorridos e tem saída prevista para às 7h da manhã, no ponto de embarque ao lado do Palco Tutóia, com retorno às 14h.

De acordo com o secretário da Semdesp, Márcio Vega, a ideia é fomentar as comunidades pesqueiras, atraindo turistas e valorizando as caminhadas caiçaras. “São várias Secretarias parceiras neste evento como a Secretaria Municipal de Segurança (Semseg), Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico (Secultur), Secretaria Municipal de Turismo (Setur) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) buscando valorizar o nosso ecoturismo e as nossas comunidades pesqueiras, precisamos fomentar esse setor e estamos trabalhando para isso”, disse o secretário.

“A Trilha Caiçara em Paranaguá vem chamando a atenção de muitos praticantes e o número de pessoas fazendo a sua inscrição tem sido grande. Para essa quarta edição restam poucas vagas e a expectativa é grande dos barqueiros que ficam felizes pela realização de mais um evento”, disse Eron Farney Brito Nascimento, presidente da Associação dos Proprietários de Barcos de Turismo e Transporte do Estado do Paraná (Barcopar), responsável pelo transporte.

De acordo com a organização o investimento por participante é de R$ 150, incluindo transporte de ida e volta, camiseta, kit de café da manhã e almoço.

Outras informações com Eron Farney pelo telefone (41) 9900-0908

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / jornalista: Edye Venancio / foto: Wilson Leandro