Paranaguá recebe evento para promover turismo no Litoral

Balneário de Caiobá, em Matinhos | Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

A Secretaria estadual do Turismo promove nesta sexta-feira (21), no auditório do Instituto Superior do Litoral do Paraná (Insulpar), em Paranaguá, ações que integram as Jornadas Regiões Turísticas.

O objetivo é atuar junto aos empresários e profissionais da região com capacitação para que desenvolvam de maneira segura, consciente e com visão de mercado o potencial turístico de seus municípios.

São palestras, capacitações e oficinas práticas para ajudar na promoção do turismo da região do Litoral. As atividades acontecem durante o dia todo.

A primeira edição das Jornadas aconteceu no Sudoeste do Estado, em abril deste ano, e reuniu mais de 150 empreendedores, agentes turísticos, entidades municipais e regionais do setor. O foco é no avanço da interiorização, estimulando o apego geográfico e a regionalização do turismo, fortalecendo as Regiões Turísticas por meio de análise de rotas regionais, bem como a sensibilização da importância do turismo para o a economia local e regional.

ATIVIDADES – As atividades contarão com palestras sobre Experiências do Litoral do Paraná; Qualificação do Turismo e Cadastur; Como desenvolver destinos turísticos, seus atrativos e suas propriedades; Como a Secretaria de Estado do Turismo pode contribuir para o desenvolvimento local e regional.

Também haverá a apresentação do trabalho realizado no Miringuava, na Estância Carmelo; oficinas sobre Roteirização, tendo como exemplos a Rota Caiçara e a Rota Coração da Mata Atlântica; de Marketing e de Infraestrutura, com apresentação do trabalho feito no Parque Vila Velha.

Os interessados podem se inscrever na hora ou antecipadamente neste link: docs.google.com/…

Confira a programação:

Manhã

8h – Credenciamento e Café

8h30 – Abertura oficial

9h30 – Adetur Litoral – Experiências do Litoral do Paraná

10h20 – Case Miringuava – Estância Carmelo

10h40 – Qualificação do Turismo e Cadastur

11h – Como desenvolver destinos turísticos, seus atrativos e suas propriedades

Tarde

13h40 – 17h00 – Oficina Roteirização (Case Rota Caiçara e Rota Coração da Mata Atlântica)

13h40 – 17h – Oficina Marketing

13h40 – 17h – Oficina Infraestrutura

17h – 17h30 – Case Parque de Vila Velha

17h30 – 18h – Como a Secretaria de Estado do Turismo pode contribuir para o desenvolvimento local e regional

18h – Encerramento