Parceria promove castração gratuita de animais de protetoras em Guaratuba

Fotos: Divulgação

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Guaratuba iniciou uma nova etapa de castrações gratuitas para cães e gatos. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a clínica SOS Vira-Lata e Apaug (Associação dos Protetores de Animais Unidos de Guaratuba), tem como foco apoiar as protetoras de animais do município, que realizam um trabalho exemplar no resgate e cuidado de animais abandonados ou em situação de vulnerabilidade.

O secretário de Meio Ambiente, Edgar Fernandez, ressalta a importância da ação para a comunidade. “A equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente está em festa, pois celebramos uma grande conquista com esse projeto, junto a unidade móvel, visando atender às protetoras de animais de Guaratuba. Essas mulheres enfrentam desafios diários para oferecer abrigo temporário e cuidados a animais em situação de abandono”.

A unidade móvel realizará 150 procedimentos de castração destinados exclusivamente às protetoras de animais, priorizando os bairros com maior necessidade, conforme levantamento de dados realizado pela secretaria e pelas associações.

Além do mutirão que está em desenvolvimento, a Secretaria do Meio Ambiente mantém um programa contínuo de castração, que oferece 50 vagas gratuitas por mês para famílias de baixa renda. Para participar, é necessário apresentar CPF, RG, comprovante de residência, comprovante de renda e inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Os interessados podem realizar o cadastro pelo telefone (41) 3472-8647 ou diretamente na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, localizada na rua Antônio Rocha.

Castração controla população e melhora bem estar do animal

Edgar Fernandez ressalta o impacto positivo do projeto. “Essa iniciativa contribui para o controle populacional de animais, reduzindo os casos de abandono e melhorando a qualidade de vida dos cães e gatos, além de minimizar problemas sociais e ambientais relacionados.”

A castração vai além do controle populacional. O procedimento é essencial para promover a saúde dos animais, prevenindo doenças e aumentando a longevidade. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a castração é uma prática segura e eficaz, reconhecida mundialmente, para o controle de cães e gatos urbanos e a redução de nascimentos indesejados.

Principais benefícios da castração: