Parque de experiências ecológicas tem programação especial no Dia das Mães

Com uma proposta de programação que une a promoção do afeto e a importância da ecologia, Ekôa Park promete tornar o Dia das Mães inesquecível, celebrando o cuidado materno em sintonia com os processos perfeitos da Mãe Natureza

Fotos: Albori Ribeiro/Ekoa Park

Neste domingo, 11 de maio, o Ekôa Park estará de portas abertas para uma celebração especial de Dia das Mães. Em meio à Mata Atlântica, mães e famílias poderão vivenciar no parque de experiências ecológicas localizado em Morretes, no litoral do Paraná, atividades voltadas ao fortalecimento dos laços afetivos, ao relaxamento e ao contato direto com a natureza, além de saborear um menu gastronômico exclusivo assinado pelo restaurante do espaço, o OKA Gastronomia. Além disso, no dia das mães, a mãe que for acompanhante de um filho pagante, não paga o ingresso.

Vivência “Conexão Mãe Natureza” valoriza olhar maternal

Algumas atividades foram pensadas para o dia 11. Às 11h, o ponto de encontro é a Trilha das Aves, na qual uma bióloga especialista em biodiversidade conduzirá a vivência “Conexão Mãe Natureza”. A proposta é estimular nos visitantes o olhar maternal sobre as relações ecológicas e apresentar informações sobre o comportamento de aves e a importância da simbiose entre fauna e flora. O percurso, com duração aproximada de 1h30, inclui pausas para observação e compartilhamento de histórias sobre maternidade no reino animal.

Adivinha da Natureza: risadas e descobertas

Já depois do almoço, às 15h, no Espaço Curumim, a tradição dos jogos de adivinhação ganha um toque natural. Em família, adultos e crianças serão desafiados a identificar, apenas pelo tato e cheiro, diferentes elementos — como sementes, cascas, folhas e frutos — recolhidos no entorno do parque. A brincadeira estimula a curiosidade, os sentidos, e promove momentos de leveza e descontração entre os participantes.

OKA Gastronomia oferece cardápio orgânico e local

Para coroar a experiência, o restaurante do Ekôa Park, o OKA Gastronomia, disponibilizará, das 11h30 às 15h30, um menu exclusivo de Dia das Mães, combinando tradições locais e ingredientes da Mata Atlântica. Os pratos combinam ingredientes orgânicos e produzidos por fornecedores locais, como saladas de flores com brotos da estação, risotos de legumes colhidos na horta do parque e sobremesas à base de frutas nativas. Haverá, ainda, opções de sucos naturais de diferentes sabores. O restaurante oferecerá um menu de 3 tempos pelo valor de R$ 120,00 por pessoa:

Entrada: Iscas de pesca artesanal sobre cama de rúcula, cubinhos de manga e batata chips. Acompanha molho tártaro;

Prato Principal: Risoto de cenoura e gengibre, pesca ao molho de maracujá picante, farofa de castanhas com ervas e ervilha torta tostada;

Sobremesa: Chocolate com calda de butiá.

Informações e reservas

O ingresso para o Dia das Mães no Ekôa Park custa R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia). Crianças de até três (3) anos não pagam. É recomendável reservar antecipadamente pelo site oficial (www.ekoapark.com.br) ou por telefone (41 3003-2025), pois as vagas para a vivência na trilha são limitadas. Recomenda-se usar calçado confortável e levar protetor solar e repelente natural.

Sobre o Ekôa Park

Localizado na maior área contínua remanescente de Mata Atlântica — a Grande Reserva Mata Atlântica —, o Ekôa Park oferece experiências imersivas em meio à floresta, com atividades como trilhas interpretativas, arvorismo, tirolesa, voo cativo de balão e instalações artísticas. O espaço tem como missão provocar a reconexão entre o ser humano e a natureza, promovendo o encantamento com a biodiversidade por meio da arte, educação ambiental e aventura.

Ao integrar música, arte e gastronomia sustentável, o Ekôa reafirma seu papel como agente de transformação ecológica e cultural, reforçando a importância da conservação ambiental com foco na saúde do planeta e de seus habitantes.