Parte da obra da Ponte de Guaratuba é embargada por segurança

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Trecho da obra da Ponte de Guaratuba foi embargada devido a problemas de segurança para os trabalhadores identificados por auditores da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná.

O consórcio Nova Ponte, – que reúne as empresas OEC (Odebrecht Engenharia e Construção), Carioca Christiani-Nielsen Engenharia e Goetze Lobato Engenharia – informou que fará os ajustes necessários.

Os problemas de segurança foram encontrados pelos auditores no tabuleiro da ponte e nos apoios dos estais (cabos), principalmente a falta de guarda-corpo.

O Governo do Estado, por meio do DER-PR, foi notificado e informou que o consórcio fará as adaptações e espera que a situação esteja regularizada já nesta sexta-feira (5). A nota continua:

“O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também mantém técnicos de segurança do trabalho no local para garantir a segurança de todos os envolvidos e cobra o consórcio dos compromissos contratuais com a segurança.

As obras seguem em andamento e serão entregues dentro do prazo contratual. Nesse momento há mais de 900 funcionários mobilizados na obra, que já atingiu 70% de execução.

A obra é executada por empresas com vasta expertise em gestão de obras de grande porte, inclusive com certificações ISO 45001, que atesta a existência de robustos sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho, e ISO 9001, que certifica sistemas de gestão da qualidade.”