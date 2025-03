Passageiros do Scenic Eclipse visitam praias, trilhas e comércio da Ilha do Mel

Foto: Prefeitura de Paranaguá

O desembarque dos passageiros do navio de cruzeiro Scenic Eclipse na manhã desta sexta-feira (28), na Ilha do Mel, foi nos arredores da praia de Nova Brasília. Eles foram transportados do navio em botes infláveis até o receptivo montado para os turistas de 15 países diferentes, em sua maioria canadenses, norte-americanos e ingleses.

Os viajantes escolheram passeios de barco ao redor das praias da Ilha do Mel e caminharam por trilhas. Alguns fizeram parada estratégica em Encantadas, com ida até a Gruta. Guias bilíngues instruíram os turistas, que contemplaram cada pedacinho da llha do Mel. Os turistas também visitaram o comércio para comprar itens de vestuários e lembrancinhas.

Foto: Prefeitura de Paranaguá

A americana Kate Lostern, da Flórida, ficou encantada com as belezas naturais da ilha e revelou sentir paz e liberdade na praia de Encantadas. “As praias são muito bonitas, as pessoas maravilhosas e aqui estou sentindo uma grande paz. Eu voltarei novamente com minha família”, garantiu.

Passageiro e fotógrafo, o canadense Ryan Steves Rogers registrava cada passo dado. “Primeira vez que venho aqui e estou achando lindo cada canto destas praias exuberantes”, disse. O passageiro também revelou que o calor da região é normal para ele, que vive em uma região quente no Canadá.

A Prefeitura de Paranaguá trabalhou numa ação conjunta das secretarias de Turismo (Setur), Segurança (Semseg) e de Desenvolvimento Rural e Ilhas, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Semapa).

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

O secretário da Semapa, Marcio Vega, detalhou todo o planejamento entre as secretarias para a organização dos receptivos em Nova Brasília e Encantadas. “Nos preparamos para receber com muito entusiasmo os passageiros do cruzeiro. Organizamos as trilhas, limpeza das praias, a logística com os moradores e também a segurança foi reforçada com a presença dos nossos guardas municipais. Unimos as secretarias para que os turistas pudessem conhecer nossa ilha com todo o cuidado. Estamos totalmente preparados para os próximos navios“, afirmou.

O navio Scenic Eclipse ficou fundeado na baía de Paranaguá e os turistas visitaram exclusivamente a Ilha do Mel, um roteiro inédito. Antes, estiveram em Punta del Este, no Uruguai, e passaram por Santa Catarina. As próximas paradas serão em Ilhabela, em São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, Paraty, Búzios e Ilha Grande.