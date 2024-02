Zé Felipe, em Matinhos | foto: Geraldo Bubniak/AEN

A penúltima noite de shows nacionais gratuitos Litoral, na noite de sexta-feira (23), teve novamente a música sertaneja como atrativo. Em Matinhos, a festa foi garantida pelo cantor Zé Felipe, filho do sertanejo Leonardo. Já o público de Pontal do Paraná curtiu a dupla Henrique e Diego. Ao todo, os dois shows atraíram mais de 55 mil pessoas, de acordo com a estimativa da Polícia Militar.

Só em Matinhos, 42 mil pessoas se reuniram para assistir à apresentação de Zé Felipe na areia da praia de Caiobá. O cantor goiano de 25 anos animou o público com seus sucessos de letras românticas, como “Você Mente”, “Saudade de Você”, “Roça em Mim”, “Não Me Toca” e “Amor Todo Dia”. A expectativa é de que o cantor leve mais um bom público na noite deste sábado na apresentação em Pontal do Paraná.

“Quero agradecer toda a galera do Paraná pelo carinho de sempre, pela recepção. Sempre quando venho aqui só tenho a agradecer a todo o público paranaense pelo carinho”, destacou o cantor. “A estrutura aqui está massa demais. Tudo perfeito”.

E o público correspondeu à expectativa de Zé Felipe. A dona de casa Ladaiane Cordeiro dos Santos, 36 anos, moradora de Matinhos, levou a filha, Nicoli Nentwig, de 11 anos, para assistir ao show. Ela confessa que não esperava ver o ídolo da filha de graça na cidade em que mora.

“Isso está sendo um investimento maravilhoso na cidade. A gente veio nos outros shows e a estrutura está top, excelente. Este verão está sendo diferente em Matinhos”, disse Ladaiane.

A filha Nicoli foi quem mais curtiu o show. A menina diz que estava há mais dois meses na expectativa de ver o ídolo Zé Felipe de graça em Matinhos. “Eu estava bem louca em casa esperando por esse show”, admitiu a menina.

Outro que curtiu o show com a família foi o autônomo Marlon Samuel, de 21 anos, de Paranaguá. Ele se programou para assistir ao show de Zé Felipe: acumulou horas extras para poder chegar sete horas antes do show em Matinhos nesta sexta-feira.

“Esse foi o segundo show que venho nesse ano. Assisti ao Luan Santana antes. A estrutura é perfeita, a cada show parece que a equipe se aperfeiçoa. Está sendo algo impressionante para mim”, ressaltou.

Henrique e Diego no Centro de Eventos

Henrique e Diego, em Pontal do Paraná | foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Em Pontal do Paraná, a animação ficou com a dupla Henrique e Diego. Com mais de 20 anos de carreira e sucessos como “Suíte 14”, “Zuar e Beber” e “Malbec”, eles abriram o primeiro dia de apresentações animando um público de 14,5 mil pessoas no Centro de Eventos Marissol.

“Nós temos uma parceria muito grande com o Paraná. Quando nós saímos do Mato Grosso, a nossa carreira engrenou aqui. Temos uma história muito grande na região, já tocamos em Matinhos, Guaratuba, e agora aqui em Pontal”, destacou Henrique.

“Nós estamos fechando o litoral paranaense”, brincou Diego. “Muito obrigado a toda a equipe do Verão Maior Paraná, aos paranaenses que sempre tiveram um carinho imenso com a gente, por terem nos abraçado dessa forma”.

O casal de comerciantes Luzia Vieira, de 55 anos, e Ailton Pimentel Ferreira, 60 anos, se deslocou de Curitiba para vender pastéis e crepes na área de alimentação. É a segunda temporada que eles descem a serra. “Essa temporada, para nós, foi de muito sucesso. Estamos aqui desde dezembro e esses shows até o final de fevereiro ajudaram a manter o movimento por mais tempo”, explicou.

“Nosso movimento aumentou muito de um ano para o outro, vemos que tem bastante gente circulando, os ambulantes estão felizes. É o efeito daquilo que plantaram”, ressaltou, sobre as obras de infraestrutura que estão sendo feitas no Litoral do Paraná. “A gente trabalha e ainda assiste show de graça”, complementou Luzia.

VERÃO APROVADO – O técnico de refrigeração, Laurindo Rodrigues, 65 anos, veio da Capital com a esposa e amigos passar a temporada em sua casa no Balneário de Santa Terezinha. Segundo ele, o litoral paranaense não fica devendo em nada para as praias de outros estados.

“Estou acompanhando desde o início e a estrutura é nota 10. Todos estão elogiando o palco, a montagem, a segurança, não tem o que reclamar”, disse Rodrigues. “Tenho certeza que o ano que vem será ainda melhor. Nosso Litoral não fica para trás não. Tenho amigos de Santa Catarina que estão vindo para cá e são só elogios”.

A professora Ariela Guedes Costa, 22 anos, desceu de Curitiba especialmente para acompanhar o último final de semana de shows do Verão Maior Paraná. “Eu assisti o show do Roupa Nova e agora a dupla Henrique e Diego, além do show do Zé Felipe, que também vou assistir. A estrutura é muito boa, acessível, a organização está de parabéns”, disse.

Último dia tem Zezé Di Camargo & Luciano e mais um show de Zé Felipe

Neste sábado (24), o Verão Maior Paraná se despede da temporada de shows em alto estilo. Em Matinhos, o público vai assistir à dupla Zezé Di Camargo & Luciano e seus hits que marcaram gerações, como “É o Amor”, “Indiferença”, “Pare!”, “Pra Não Pensar em Você”, entre outros. Ainda no sábado, Zé Felipe volta a subir ao palco para dessa vez agitar a noite em Pontal do Paraná.