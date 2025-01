Péricles realiza show gigantesco no Pico de Matinhos

Foto: Jonathan Campos/AEN

O sambista Péricles subiu ao palco em Matinhos neste sábado (11), no segundo dia de shows da programação Verão Maior Paraná da temporada e na segunda apresentação do cantor no final de semana. Na sexta-feira, ele esteve em Pontal do Paraná.

No repertório, muitos hits de samba e pagode fizeram o “mar” de gente que lotou a estrutura montada pelo Governo do Paraná não ficar parado durante as quase duas horas de show. Nem a chuva fina desanimou o público que cantou em coro durante toda a apresentação. De acordo com o governo estadual, o show, no Pico de Matinhos “reuniu um público de 78 mil pessoas”.

“Eu me senti em casa ontem e hoje com muito mais gente, e gente de todo o País, o que aumenta a responsabilidade e o friozinho na barriga. A estrutura está sensacional, como o Paraná merece”, disse Péricles empolgado.

Mesmo com quase 30 anos de carreira, 26 deles no Exaltasamba e 13 como cantor solo, o músico garante que é justamente o frio na barriga que o faz melhorar. “É o que move a gente essa emoção, essa vontade de fazer bem, fazer direito, fazer para o próximo, fazer música”, afirmou. E teve de tudo: sambinha, sucessos do passado, “Stand By Me” e “Até Que Durou”, entoada a plenos pulmões pela multidão.

Foto: Jonathan Campos/AEN

Entre o público que acompanhou a apresentação de sábado, a emoção era evidente. “Desde que começaram a anunciar os shows, eu sabia que hoje eu estaria aqui. Péricles não é música, é sentimento. Cheguei às 16h, deu para aproveitar a praia, me arrumei no banheiro mesmo”, conta a fã Taykisa Ruanna Duarte, de 22 anos. Ela reconhece que o show gratuito atrai pessoas de todos os lugares. “Em Curitiba os shows são na maioria pagos e assim é importante porque todo mundo consegue aproveitar, até pessoas de outros países”, acredita.

Outro ansioso pela apresentação era Henrique Virmond, estudante de 15 anos, que veio de Guarapuava com a mãe. “Desde os 12 anos minha mãe me apresentou o pagode e eu gostei do Péricles. Eu fiquei sabendo quando as aulas acabaram e fiquei muito animado”, conta.

Chegar cedo e garantir lugar no “gargarejo” rendeu mais um presente: os dois fãs foram escolhidos entre o público para conhecerem e tirarem fotos com Péricles.

Espaço PCD

Um espaço destinado às pessoas com deficiência permitiu uma boa visibilidade dos shows, além do fácil acesso. O espaço fica em frente aos camarotes a poucos metros dos artistas.

A medida foi celebrada pela servidora pública de Paranaguá, Cintia Linz. “Para nós ficou muito 10, toda a estrutura para assistir aos shows, mas também os acessos às praias com tablados que levam às areias. A praia toda está bem acessível”, reconhece.

Show começa às 17h no domingo

Além de Péricles, o sábado contou ainda com o sertanejo Loubet no palco de Pontal do Paraná.

Fechando o primeiro fim de semana de shows, neste domingo (12), a dupla sertaneja Matheus & Kauan sobe ao palco de Matinhos a partir das 17h. Grandes sucessos como “Expectativa x Realidade” e “Não Existe Despedida Pra Quem Ama” prometem embalar uma multidão, com grande expectativa de público.

Programação:

Neste domingo

12 de janeiro, às 17h

Matinhos: Matheus & Kauan

Próximo final de semana

17 de janeiro (sexta-feira), às 22h

Matinhos: Gustavo Mioto

Pontal do Paraná: Guilherme & Santiago

18 de janeiro (sábado), às 22h

Matinhos: Guilherme & Santiago

Pontal do Paraná: Sambô