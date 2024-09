Pesquisa TVCI/IRG mostra prefeito Rudão Gimenes com 45% em Pontal

Pesquisa encomendada pela TVCI e divulgada nesta segunda-feira (16), aponta que o prefeito Rudão Gimenes (MDB) teria 45% dos votos na pesquisa estimulada – quando são mostrados os nomes dos candidatos.

Em segundo, aparece Edgar Rossi (Novo), com 28,5% das intenções de votos. Dos entrevistados, 10,5% votariam em Marcos Casquinha (PSB); 5,8% não sabem ou não responderam; 5,5% votariam branco ou nulo; 2,5% responderam que votariam em Marcos Rocha da Fruteira (SD); 1,8% dos entrevistados votariam em Cleusa do Povo (PRTB); e, 0,5% em Márcio Gonçalves (DC).

O levantamento foi encomendado pela emissora à IRG Pesquisa e foi realizado entre os dias 4 e 7 de setembro, com 400 eleitores. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 4,9% para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral do Paraná com o número 04575/2024.

O resultado demorou a ser divulgado porque houve uma impugnação pela coligação do candidato Edgar Rossi, que a Justiça julgou improcedente.

Espontânea

Na pesquisa espontânea – quando não são apresentados os nomes candidatos – 39,5%, não soube ou preferiu não responder; Gimenes teve 30,5%; Edgar Rossi, 19%; Marcos Casquinha, 5%. Marcos Rocha da Fruteira e Cleusa do Povo tiveram 0,5% cada. Nesta pesquisa, 5% afirmaram que votariam em branco ou nulo.

Rejeição

Na pergunta em quem o entrevistado não votaria de jeito nenhum, o nome mais citado foi de Marcos Casquinha, com 24% das respostas. Rudão Gimenes aparece com 16%, seguido por Edgar Rossi, com 13%. Cleusa do Povo teve 8,5% e Márcio Gonçalves 4%, e Marcos Rocha da Fruteira também 4%.

Não rejeitam nenhum candidato, 17%; não souberam ou não quiseram responder, 13,5%.