PMs gêmeos de Guaratuba são absolvidos de acusação de homicídio

Imagem: Reprodução das redes sociais

O Tribunal do Júri de Paranaguá absolveu os policiais militares Ricardo Marchesi, Rodrigo Marchesi e Fernando Maciel da Silva. Os dois primeiros são conhecidos como os gêmeos da Rotam de Guaratuba e foram presos em agosto de 2022, acusados de diversos outros crimes.

O julgamento foi pelo crime de homicídio qualificado contra Rafael Pereira da Silva, cometido em janeiro de 2023. O juri aconteceu na 1ª Vara Criminal de Paranaguá, nesta quarta (11) e quinta (12).

“Diante do exposto, respeitando a soberania do veredito do Júri, julgo improcedente a presente ação penal pública incondicionada, para fim de absolver os réus da acusação de terem praticado o crime de homicídio qualificado. Consequentemente revogo a prisão preventiva dos acusados. Determino a expedição dos respectivos alvarás de solturas, salvo se estiverem presos por outros motivos”, declarou o juiz responsável pela sessão.