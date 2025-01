Polícia divulga foto de suspeito de dois homicídios ocorridos no Morro do Cristo

Polícia divulga foto de suspeito de dois homicídios ocorridos no Morro do Cristo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou, nesta segunda-feira (20), a foto de Felipe Ribas Ferraz, de 30 anos, suspeito de um duplo homicídio ocorrido nas proximidades do morro Brejatuba, conhecido como “Morro do Cristo”, em Guaratuba, no último dia 30 de dezembro.

De acordo com as investigações, ele seria o autor do homicídio de Alan Ferreira da Costa, de 33 anos, a pauladas após um desentendimento. Em seguida, ele teria incendiado um imóvel rústico no qual se encontrava um homem ainda não identificado.

Após a identificação do suspeito, a autoridade policial representou pelo mandado de prisão preventiva contra ele, que foi expedido pela justiça. Contudo, ele ainda não foi encontrado.

“Capturar foragidos condenados por crimes graves, como o homicídio, é fundamental para evitar que permaneça impune. Portanto a PCPR solicita a colaboração da população para localizar o suspeito, para assim retirar de circulação indivíduos que estejam foragidos da justiça”, explica o delegado da PCPR Leandro Stabile. A PCPR segue em diligências a fim de localizar o suspeito.

DENÚNCIAS – A população pode auxiliar o trabalho policial por meio de informações que levem à captura do suspeito. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (44) 9985-3869 diretamente à equipe de investigação.