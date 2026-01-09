Policiais à paisana vão reforçar segurança do público nos shows do Verão Maior Paraná

A estratégia faz parte do planejamento operacional da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP) para a alta temporada e atua de forma complementar ao policiamento ostensivo e fardado já presente nos eventos do verão

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Agentes à paisana da Polícia Militar (PMPR) e da Polícia Civil (PCPR) vão reforçar o policiamento durante os shows do Verão Maior Paraná. A medida tem como objetivo ampliar a segurança do público e coibir a prática de crimes em locais com grandes aglomerações.

A estratégia faz parte do planejamento operacional da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) para a alta temporada e atua de forma complementar ao policiamento ostensivo e fardado já presente nos eventos. Com essa abordagem, as forças de segurança garantem vigilância em todas as fases das apresentações, desde a chegada do público até a dispersão final.

A presença de policiais à paisana permite uma observação mais discreta do ambiente, facilitando a identificação de comportamentos suspeitos que poderiam passar despercebidos pelo policiamento tradicional. O foco principal é a repressão imediata a crimes como furtos, tráfico e uso de drogas, ocorrências comuns em locais com grande circulação de pessoas.

A estratégia de segurança combina visibilidade e atuação silenciosa para ampliar a capacidade de prevenção e resposta. “O policiamento à paisana se soma ao efetivo fardado para aumentar a presença e a vigilância no meio do público, identificar situações suspeitas com mais rapidez e agir imediatamente quando necessário”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

A operação é executada de forma integrada entre as polícias Militar e Civil, com alinhamento constante com os organizadores dos shows e demais órgãos públicos. Essa coordenação garante respostas rápidas e estruturadas a qualquer ocorrência, reduzindo riscos aos moradores e turistas.

Além do efetivo empregado, as forças de segurança utilizam tecnologias de monitoramento e sistemas de comunicação integrada para reforçar a vigilância durante toda a programação do Verão Maior Paraná.