Pontal apresenta teatro da Colônia Pereira ao Terminal de Embarque no 10º FestPon

Neste final de semana, moradores e visitantes de Pontal do Paraná têm uma chance especial de mergulhar na cultura e no teatro com o 10º FestPon (Festival de Teatro de Pontal do Paraná). Este evento, que já é uma tradição na região, traz espetáculos de qualidade e acessíveis, realizados em pontos estratégicos para facilitar o acesso de toda a população.

Sábado, 2/11:

Às 17h: Terminal de Embarque para Ilha do Mel em Pontal do Sul

Espetáculo: As Rãs apresentado pelo Grupo Hápax

Às 19h: Colônia Pereira (Barracão da Feira Agroecológica)

Espetáculo: Arauto Conta a História de Todas as Histórias da CIA Cultural Rainha Maçã

Domingo, 3/11 – Encerramento

Às 17h: Terminal de Embarque para Ilha do Mel em Pontal do Sul

Espetáculo: Reprise Pareadas da CIA Circo Rodado

Às 19h30: Mini auditório do Balneário Primavera

Espetáculo: Pilar de Fogo da CIA Kà de Teatro

O 10º Festpon é uma realização da Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, com o apoio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e do Conselho Municipal de Turismo.