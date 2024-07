Pontal do Paraná abre protocolo para novo mutirão de castração

Pontal do Paraná abre protocolo para novo mutirão de castração

Mutirão realizado em fevererio e março, no balneário Shangri-lá castrou 498 animais | foto: Arquivo

Nos dias 8 e 9 de agosto (quinta e sexta) será realizado mais um Mutirão de Castração gratuito de cães e gatos em Pontal do Paraná. O atendimento será das 8h às 13h, ao lado do ginásio de esportes da Escola Municipal Ezequiel Pinto da Silva (rua Alberta, 20), no Jardim Canadá.

A meta da Prefeitura (Secretaria de Meio Ambiente Agricultura e Pesca) em parceria com a Rede de Proteção Animal de Pontal do Paraná, é atender 600 animais.

Os procedimentos são agendados para quem deu entrada ao pedido no setor de Protocolo. A meta é zerar a fila. Se já abriu protocolo e não foi agendado, leve seu número de protocolo. Se não abriu protocolo, abra.

Jejum: Precisa estar no local com o animal em jejum correto, de 6 a 8 horas anteriores ao horário agendado no mutirão.

Mais informações: (41) 3455-9643 ou (41) 93500-7993.

Prioridades

É importante preencher o protocolo nos campos requisitados e anexar os documentos solicitados. Importante informar meios de contato do tutor (preferencialmente telefone), a espécie, sexo e idade do animal. Quem ainda não fez a solicitação deve abrir um protocolo na Prefeitura.

Terão prioridade no atendimento as pessoas em situação de fragilidade social e animais resgatados da rua. É necessário anexar documentos como RG ou CNH, comprovante de residência, o CadÚnico (cadastro do Governo Federal) e fotos do animal a ser castrado.

As solicitações devem ser feitas presencialmente no setor de protocolo da Prefeitura, no Balneário Praia de Leste, ou pelo site www.pontaldoparana.pr.gov.br > Protocolo.