Pontal do Paraná abre renovação de licenças de ambulantes para o verão

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

Vendedores ambulantes que já trabalharam durante a temporada de verão nas praias de Pontal do Paraná devem renovar suas licenças para a temporada 24/25. O recadastramento é para atualizar informações junto à Prefeitura e vai até 31 de agosto.

Os ambulantes devem buscar atendimento a partir de segunda-feira (5), de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, e podem optar por dois locais: na Sala do Empreendedor, da Prefeitura, em Praia de Leste (rodovia PR-407, 215, km 19); e na nova Subprefeitura de Pontal do Sul (alameda Yolando Pinheiro, 629).

O atendimento será feito por agentes da Sala do Empreendedor, da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Uma lista com os nomes dos ambulantes credenciados que trabalharam na última temporada e devem fazer o recadastramento foi publicada no site da Prefeitura e pode ser consultada acessando pontaldoparana.pr.gov.br e, em seguida, clicando na aba “editais diversos”.

INFORMAÇÕES: Fone/whats (41) 93500 7977.

E-mail: [email protected]