Pontal do Paraná atende mais 375 animais e segue com castração e combate à esporotricose

Fotos: Clovis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

A Prefeitura de Pontal do Paraná realizou mais um mutirão de castração de cães e gatos e mantém o cadastramento para novas edições neste ano. Saiba como participar.

Na sexta-feira (30) foi encerrado o segundo mutirão de castração de 2025, promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. O evento ocorreu entre os dias 28 a 30 de maio, na Escola Municipal Benvinda de Miranda Lopes Corrêa, localizada no Balneário Pontal do Sul, beneficiando 375 animais, sendo 228 gatos e 147 cães.

Desde 2021, a administração municipal já organizou dez mutirões, além das castrações de rotina realizadas pela clínica conveniada com o município, totalizando mais de 5.000 animais atendidos.

Como de costume, o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, esteve presente no evento, acompanhando de perto as atividades, orientando as famílias, conversando com os protetores da Rede de Proteção Animal (RPA) e agradecendo a equipe da Prefeitura e os voluntários envolvidos na iniciativa.

Atualmente, o foco do trabalho está voltado para os felinos, por conta da presença da esporotricose na região. A ação busca ampliar a rede de proteção animal, com o apoio da Prefeitura e de organizações do terceiro setor.

Esporotricose é uma micose (infecção fúngica) que afeta gatos e, em alguns casos, também pode ser transmitida a humanos. É causada pelo fungo Sporothrix schenckii, que pode ser encontrado em vegetais, solo e madeira. Em gatos, a doença se manifesta principalmente como feridas na pele, que podem ser profundas e não cicatrizar facilmente.

Atenção para o cadastramento e a fila de espera

Devido à alta demanda, algumas solicitações recentes não puderam ser atendidas neste mutirão. Os pedidos não contemplados foram registrados em uma fila de cadastro reserva para os próximos mutirões.

Os inscritos devem ficar atentos às ligações da Prefeitura, pois o contato é realizado por telefone. Caso o munícipe não atenda três tentativas, o processo é arquivado. Por isso, é importante verificar se o protocolo está atualizado com um contato válido.

As castrações são priorizadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social e para animais resgatados das ruas. Para solicitar o serviço, é necessário apresentar documentos como RG ou CNH, comprovante de residência, Cadastro Único (CadÚnico) e fotos do animal.

Os pedidos devem ser feitos via protocolo, presencialmente na sede da Prefeitura, em Praia de Leste, ou pelo site.

É essencial preencher corretamente os campos solicitados e anexar os documentos necessários, incluindo um telefone atualizado.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (41) 3455-9643 ou (41) 93500-7993.