Pontal do Paraná avança na inclusão com entrega de certificados do Curso de Libras

Na manhã desta segunda-feira (9), a Prefeitura de Pontal do Paraná realizou a entrega dos certificados do Curso de Libras, uma iniciativa voltada para servidores municipais e a comunidade. Ministrado pela servidora Érica Áurea, professora e intérprete de Libras, o curso teve duração de cinco meses, totalizando 40 horas de aprendizado. Ao todo, 36 participantes concluíram o curso e receberam seus certificados.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Rudão Gimenes e da vice-prefeita Patricia Millo. Durante o evento, o prefeito destacou a importância do curso para a inclusão e acessibilidade no município:

“Capacitar nossos servidores e cidadãos em Libras é importante para garantir que todos sejam atendidos e acolhidos com dignidade. Construindo uma cidade mais inclusivo para todos.”

A professora Érica Áurea, responsável pelo curso, celebrou o engajamento dos participantes:

“Foi gratificante ver o empenho de cada aluno ao longo desses cinco meses. Aprender Libras é mais do que adquirir uma nova habilidade, é abrir portas para a comunicação e criar um ambiente mais inclusivo e humano.”

O curso, oferecido gratuitamente pela prefeitura, reflete a preocupação da administração em promover ações que ampliem a acessibilidade e valorizem a inclusão social no município. A formação em Libras prepara os participantes para interagir de forma efetiva com pessoas surdas, contribuindo para uma sociedade mais integrada e solidária.