Pontal do Paraná comemora aniversário e abertura da operação Verão

O Município de Pontal do Paraná completa 29 anos no próximo dia 20, sexta-feira da semana que vem. No dia seguinte (sábado, 21), recebe o governador Ratinho Junior e equipe do Estado na abertura oficial da operação Verão Maior Paraná 2024/2025.

As comemorações e a solenidade acontecem no Centro de Eventos do Balneário Marissol.

Destaques da Programação:

• Ato Cívico no dia 20/12, às 9h, marcando o início das comemorações.

• Abertura Oficial da Operação Verão, no dia 21/12, às 9h, com a presença especial do Governador Ratinho Junior e de toda a comitiva do governo do estado.

Atrações

Festival da Família

Balonismo e Paramotor

Brinquedos Infláveis

Feira de Produtos Locais

Torneio de Vôlei

Apresentações de Grupos de Dança

Shows

• Sullivan e Alanis

• Felipe Eduardo